Das Trainerkarussell in der Serie A dreht sich weiter. Massimiliano Allegri tritt bei Napoli die Nachfolge von Antonio Conte an, der kurz vor der Ernennung zum italienischen Nationaltrainer steht.

Napoli bestätigte am Freitag die Verpflichtung Allegris, der damit nur knapp zwei Monate nach seiner Freistellung bei Milan einen weiteren italienischen Topklub übernimmt. Der 58-Jährige unterschrieb beim Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag.

Napoli hatte nach der verpassten Titelverteidigung in der Serie A einen neuen Trainer gesucht, nachdem Antonio Conte seinen Vertrag nach zwei Saisons aufgelöst hatte, um zum zweiten Mal (nach 2014 bis 2016) Nationaltrainer Italiens zu werden. Eine Einigung mit dem Verband soll laut Medienberichten kurz bevorstehen.

Allegris zweites Engagement bei Milan endete enttäuschend. Nach einem Einbruch in der Rückrunde verpasste das Team die Qualifikation für die Champions League, was dem Erfolgscoach letztlich den Job kostete. Zuvor hatte der Italiener mit Juventus fünf Meistertitel gewonnen und zwei Champions-League-Finals erreicht. Mit Milan wurde Allegri einmal Meister.

Damit haben seit dem Ende der Saison 2025/26 bereits neun der zwanzig Teams der Serie A ihren Trainer gewechselt.