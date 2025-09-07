  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Depay rettet Holland gegen Litauen – und krönt sich zum Rekordtorschützen

SDA

7.9.2025 - 20:19

Der niederländische Stürmer Memphis Depay erlebt in Litauen einen speziellen Abend
Der niederländische Stürmer Memphis Depay erlebt in Litauen einen speziellen Abend
Keystone

Die Niederlande gibt in der WM-Qualifikation in Litauen ein 2:0 preis und siegt mit 3:2 dennoch. Matchwinner Memphis Depay schreibt nationale Geschichte.

Keystone-SDA

07.09.2025, 20:19

07.09.2025, 20:30

Memphis Depay schoss das 1:0 (11.) und 3:2 (64.). Der 31-jährige Stürmer, der in Brasilien bei Corinthians São Paulo tätig ist, steht nach seinem 104. Länderspiel bei 52 Toren. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze der Niederlande. Zuvor hat er sich die Bestmarke mit Robin van Persie geteilt. Dieser war von 2005 bis 2017 50 Mal erfolgreich.

Für Liechtenstein setzte es in Nordmazedonien nach vier Gegentreffern in der zweiten Halbzeit eine 0:5-Niederlage ab. Das 4:0 von Lirim Qamili (82.) bereitete Luganos Ezgjan Alioski vor. Während Nordmazedonien in der fünften Partie der WM-Qualifikation die Ungeschlagenheit wahrte und die Gruppe J nun anführt, kassierte Liechtenstein die fünfte Niederlage – das Torverhältnis beträgt 0:19.

Jetzt taucht die Erde den Mond in ihren Schatten
Nationalhymne vor halbleeren Rängen – Trump-Chaos vor dem Stadion verzögert Spielstart
Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»
Die Perimenopause betrifft jede Frau – und doch weiss kaum jemand davon
Kann Deutschland den Fehlstart gegen Nordirland korrigieren?

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

WM-Quali. Kann Deutschland den Fehlstart gegen Nordirland korrigieren?

WM-QualiKann Deutschland den Fehlstart gegen Nordirland korrigieren?

WM-Quali. Das sagen Nati-Coach Murat Yakin und Silvan Widmer vor dem Duell gegen Slowenien

WM-QualiDas sagen Nati-Coach Murat Yakin und Silvan Widmer vor dem Duell gegen Slowenien

Nach Fehlstart. Nagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie – und um seinen Job?

Nach FehlstartNagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie – und um seinen Job?