Der niederländische Stürmer Memphis Depay erlebt in Litauen einen speziellen Abend Keystone

Die Niederlande gibt in der WM-Qualifikation in Litauen ein 2:0 preis und siegt mit 3:2 dennoch. Matchwinner Memphis Depay schreibt nationale Geschichte.

Keystone-SDA SDA

Memphis Depay schoss das 1:0 (11.) und 3:2 (64.). Der 31-jährige Stürmer, der in Brasilien bei Corinthians São Paulo tätig ist, steht nach seinem 104. Länderspiel bei 52 Toren. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze der Niederlande. Zuvor hat er sich die Bestmarke mit Robin van Persie geteilt. Dieser war von 2005 bis 2017 50 Mal erfolgreich.

Für Liechtenstein setzte es in Nordmazedonien nach vier Gegentreffern in der zweiten Halbzeit eine 0:5-Niederlage ab. Das 4:0 von Lirim Qamili (82.) bereitete Luganos Ezgjan Alioski vor. Während Nordmazedonien in der fünften Partie der WM-Qualifikation die Ungeschlagenheit wahrte und die Gruppe J nun anführt, kassierte Liechtenstein die fünfte Niederlage – das Torverhältnis beträgt 0:19.