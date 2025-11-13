  1. Privatkunden
«Macht sich zu viele Baustellen auf» Matthäus kritisiert DFB-Coach Nagelsmann in drei Punkten

Redaktion blue Sport

13.11.2025 - 08:00

Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäussert.
Lothar Matthäus hat sich klar zu Julian Nagelsmann geäussert.
Bild: Tom Weller/dpa

Julian Nagelsmann sprach zuletzt klare Worte über Leroy Sané. Lothar Matthäus gefällt das nicht. Er gibt dem Bundestrainer einen Rat.

DPA, Redaktion blue Sport

13.11.2025, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Deutschlands Nationaltrainer löst mit seinen klaren Worten in Richtung Leroy Sané und der Nicht-Nomination von Stuttgarts Angelo Stiller Diskussionen aus. 
  • Lothar Matthäus kritisiert Nagelsmann in mehreren Punkten und sagt: «Julian macht sich zu viele Baustellen auf, er schafft sich viele unnötige Themen.»
Mehr anzeigen

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann für dessen Umgang mit Leroy Sané kritisiert. «Leroy Sané öffentlich eine Ansage zu machen und quasi von einer letzten Chance zu sprechen, halte ich für überflüssig. Das kann der Bundestrainer unter vier Augen machen, aber nicht öffentlich. Auch in der Mannschaft wird das für Diskussionen sorgen», sagte Matthäus der «Bild».

Nagelsmann hatte über den Offensivspieler, den er zurück ins Nationalteam geholt hat, zuletzt gesagt: «Leroy weiss, was gefragt ist und er weiss auch, dass es nicht mehr unzählige, viele Chancen gibt, sich auf der Nationalmannschaftsebene, zumindest unter meiner Führung, zu beweisen.»

Matthäus: «Julian macht sich zu viele Baustellen auf»

Matthäus kritisierte auch die Umstände bei der Nicht-Nominierung von Stuttgarts Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Nagelsmanns Art zu kommunizieren.

«Julian macht sich zu viele Baustellen auf, er schafft sich viele unnötige Themen. Möglicherweise denkt er, dass er mit seiner Art zu kommunizieren alles richtig macht – ich kenne das, bei mir war es früher oft nicht anders, ich wollte nicht auf andere hören», sagte Matthäus und ergänzte: «Aber einige Punkte sollte er überdenken, auch auf seine Berater hören, die hier auf ihn Einfluss nehmen sollten. Nagelsmann muss den Rat annehmen, sich hinterfragen.»

Deutschland spielt in der WM-Qualifikation am Freitag in Luxemburg (20.45 Uhr) und trifft am Montag in Leipzig auf die Slowakei (20.45 Uhr).

Liverpool-Star in der Kritik. Nagelsmann verteidigt Wirtz: «Die schiessen halt gern die Dinger nicht rein»

Liverpool-Star in der KritikNagelsmann verteidigt Wirtz: «Die schiessen halt gern die Dinger nicht rein»

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

10.11.2025

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

Brisante Epstein-Mails setzen Trump unter Druck – was wusste er wirklich?
Neue Mails: Epstein wollte mit Lawrow über Trump sprechen +++ Russen rücken im Nebel mit Uralt-Autos auf Pokrowsk vor
Kuh flieht vor dem Schlachthof – und findet Zuflucht bei einer Schafsherde
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess

Fussball. FIFA-Werbung für «klimaneutrale» WM 2022 laut Urteil irreführend

FussballFIFA-Werbung für «klimaneutrale» WM 2022 laut Urteil irreführend

Schreckmoment. Fussballstar Sterling überrascht Einbrecher in eigenem Haus

SchreckmomentFussballstar Sterling überrascht Einbrecher in eigenem Haus

Austragungsort bekannt. Halbfinals und Final der EM 2028 im Londoner Wembley

Austragungsort bekanntHalbfinals und Final der EM 2028 im Londoner Wembley

Auswärtssieg in Prag. YB mit einem Bein im Europacup-Viertelfinal

Auswärtssieg in PragYB mit einem Bein im Europacup-Viertelfinal

Kostenpunkt: 175 US-Dollar. FIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

Kostenpunkt: 175 US-DollarFIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab