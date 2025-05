Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Für Bayer Leverkusen ist die Saison vorbei. Granit Xhaka hat am Wochenende dennoch seinen Auftritt: In Basel verabschiedet er im St.Jakob-Park seinen Bruder Taulant – und lässt dabei eine Bombe platzen: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier.»

Stuttgart Luca Jaquez

Stuttgart weist Arminia Bielefeld im Pokal-Finale in die Schranken und holt sich dank eines 4:2-Sieges den ersten Titel seit 18 Jahren. Jaquez steht wie schon beim 3:2-Sieg gegen Leipzig in der Startformation und zeigt eine ordentliche Vorstellung. In der 82. Minute kommt er im Duell mit Torschütze Kania einen Schritt zu spät.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder figuriert nicht im Stuttgarter Kader für das Pokalfinale.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Wie schon in den letzten drei Liga-Partien fällt Stergiou auch für das Endspiel gegen Bielefeld verletzt aus.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City sichert sich in der titellosen Saison immerhin Platz 3 in der Premier League. Akanji spielt am letzten Spieltag im Auswärtsspiel beim FC Fulham durch, zeigt einen guten Auftritt und lässt mit seinen Verteidiger-Kollegen keinen Gegentreffer zu.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle verliert zum Saisonabschluss zuhause gegen Everton mit 0:1 und hat Glück, dass die direkte Konkurrenz um einen Champions-League-Platz ebenfalls patzt. Schär spielt in der Verteidigung durch und wird in der 38. Minute verwarnt.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter erfüllt zum Saisonabschluss in der Serie A gegen Como die Pflicht. Beim 2:0-Auswärtssieg bleibt Sommer einmal mehr ohne Gegentor. Weil aber auch Napoli gewinnt, hat Inter im Meisterrennen das Nachsehen.

Napoli Noah Okafor

Okafor sitzt beim 2:0-Heimsieg über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank. Seinen letzten Einsatz für Napoli hat der 25-Jährige Mitte März. Dennoch dürften Okafor die letzten Wochen mit dem neuen italienischen Meister in guter Erinnerung bleiben.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer kehrt für die Partie gegen Genua in die Startelf zurück. Doch der 28-Jährige erlebt einen Auftritt zum Vergessen. Bereits in der Halbzeit wird er nach drei Gegentoren und einer Gelben Karte ausgewechselt.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye dagegen steht gegen Genua über die volle Spielzeit auf dem Rasen, kann die 1:3-Niederlage aber nicht verhindern und bleibt ohne Skorerpunkt.

Bologna Remo Freuler

Auch der dritte Bologna-Schweizer steht zum Saisonabschluss in der Startelf und wird in der 81. Minute ausgewechselt. Bologna beendet die Saison auf Platz 9 – und als Cupsieger.

Empoli Nicolas Haas

Empoli kann den Abstieg aus der Serie A nicht mehr verhindern und unterliegt am letzten Spieltag Hellas Verona mit 1:2. Haas fehlt seinem Team nach wie vor verletzt.

Parma Simon Sohm

Parma überrascht im Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo mit einer grossen Wende vom 0:2 zum 3:2 und schafft so aus eigener Kraft den Ligaerhalt. Sohm steht bis zur 78. Minute auf dem Platz, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Für Betis Sevilla endet die LaLiga mit einem 1:1-Remis gegen Valencia und auf Tabellenplatz 6. Rodriguez steht in der Startelf und hat nach 75 Minuten Feierabend. Das grosse Highlight steht für Rodriguez und Co. noch bevor: Am Mittwoch kämpft Betis gegen den FC Chelsea um den Titel in der Conference League. blue Sport zeigt dir die Partie live.

Sevilla Djibril Sow

Djibril Sow beendet die Saison mit einem Tor und einer Verletzung. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 2:4 des FC Sevilla bei Villarreal per Kopf den ersten Treffer der Andalusier. Nach der ersten Halbzeit wird der zweifache Saison-Torschütze allerdings angeschlagen ersetzt.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt seinem Team seit Anfang April verletzt.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert spielt bei Valladolid, das schon seit geraumer Zeit als Absteiger feststeht, durch. Der 27-Jährige kann die 0:3-Pleite bei Leganés zum Saisonabschluss aber nicht verhindern.

Weitere Schweizer im Ausland

Orange County (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

Nach zwei Niederlagen kehrt Orange County zum Siegen zurück und bezwingt die Colorado Springs mit 3:1. MacKinnon spielt durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Bittere Pille für den verletzten Zeki Amdouni und Benfica Lissabon. Im Cupfinal gegen den Stadtrivalen führt Benfica bis zur 10. Minute der Nachspielzeit, bevor sich Sporting dank eines Penaltys noch in die Verlängerung rettet und da tatsächlich die Wende schafft. Benfica hat wie schon in der Meisterschaft das Nachsehen.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Stefan Gartenmann gewinnt mit Ferencvaros Budapest die ungarische Meisterschaft! Für den Verteidiger ist es der erste Meistertitel, für Ferencvaros der siebte in Folge. In der letzten Runde verteidigt Ferencvaros durch den 2:1-Sieg bei Györ den Vorsprung auf Verfolger Puskas Academy. Gartenmann spielt einmal mehr durch.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah und Ludogorets jubeln über das Double! Den Meistertitel bereits in der Tasche, sichert sich Ludogorets Razgrad mit dem 1:0-Sieg gegen ZSKA Sofia auch den Pokalsieg. Duah steht im Final in der Startelf und wird in der 84. Minute ausgewechselt.

Brügge Ardon Jashari

Ardon Jashari und der FC Brügge müssen sich zum Saionabschluss in der belgischen Jupiler League mit einem 1:1-Remis gegen Royal Antwerpen zufriedengeben. Weil Leader Union Saint-Gilloise zugleich gegen Gent gewinnen kann, bleibt Brügge auf Platz 2 der Tabelle und verpasst den Meistertitel.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Standard Lüttich spielt zum dritten Mal in Folge 0:0. Zeqiri fehlt nach wie vor mit einer Sprunggelenksverletzung.

KAA Gent Franck Surdez

Gent kassiert gegen Meister Union Saint-Gilloise die siebte Niederlage in Folge. Surdez steht erneut nicht im Kader.

Midtjylland Kevin Mbabu

Kevin Mbabu bringt Midtjylland gegen Randers per Volley mit 1:0 in Führung und jubelt schliesslich über einen 3:2-Sieg. Nur: Weil auch Kopenhagen gewinnt und seinen Vorsprung am letzten Spieltag der Saison so verteidigt, wirds nichts aus dem Meistertitel für Mbabu und Co.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

In der Finalissima gegen den Wolfsberger AC holt Sturm Graz den benötigten Punkt mit einem 1:1-Remis und jubelt über den zweiten Meistertitel in Folge. Mittendrin Gregory Wüthrich, der durchspielt und in der 65. Minute die Gelbe Karte sieht. Für den 30-Jährigen ist es nach drei Meistertiteln mit YB nun der fünfte Meistertitel der Karriere.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Okoh erlebt mit dem FC Liefering keinen guten Saisonabschluss. Im Auswärtsspiel beim SKU Amstetten wird der 22-Jährige beim Stand von 0:2 bereits nach 35 Minuten ausgewechselt. Schlussendlich unterliegt Liefering mit 1:3.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Nach zwei Liga-Siegen am Stück muss Chicago gegen New York City als Verlierer vom Feld. Haile-Selassie wird in der 76. Minute eingewechselt, er kann die 1:3-Pleite aber nicht mehr abwenden.

St. Louis CITY Roman Bürki

St. Louis muss sich bei den Colorado Rapids mit 0:1 geschlagen geben. Bürki ist beim einzigen Gegentreffer machtlos.

Seattle Stefan Frei

Frei hält gegen den FC Dallas die Null und verhilft seinem Team so zu einem knappen Heimsieg. Seattle steht nach 15 Spieltagen auf Tabellenplatz 5.

Toronto Maxime Dominguez

Dominguez steht im Heimspiel gegen Nashville in der Startelf und wird kurz nach dem 0:1 nach einer guten Stunde ausgewechselt. Von der Bank aus sieht der 29-Jährige, wie sein Team schlussendlich mit 1:2 unterliegt.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Im letzten Saisonspiel in Serbien wird Stojilkovic in der 67. Minute bei einer 2:1-Führung ausgewechselt. Von der Bank aus muss er dann zusehen, wie Belgrad die Partie noch aus der Hand gibt und Gegner Novi Pazar nach einer 2:3-Niederlage in der Tabelle vorbeiziehen lassen muss – und so die internationalen Plätze in letzter Sekunde verpasst.

NK Osijek Petar Pusic

Osijek trennt sich in der letzten Saisonpartie gegen Istra 1961 mit einem 1:1-Remis. Pusic sitzt über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi figuriert zum wiederholten Mal nicht im Kader. Letztmals im Einsatz steht der 29-Jährige Anfang April.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Universitatea Cluj holt zum Saisonabschluss ein 2:2 gegen Rapid Bukarest. Van der Werff fehlt nach wie vor verletzt.

Al-Nasr Haris Seferovic

Al-Nasr muss sich Al-Ain im letzten Spiel der Saison mit 0:2 geschlagen geben. Seferovic spielt durch.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Nach dem Glanzauftritt in der Vorwoche bleibt Puertas am 33. Spieltag gegen Al-Orubah ohne Skorerpunkt. Sein Team gewinnt dennoch – unter anderem dank des Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors scheitern in der argentinischen Meisterschaft im Viertelfinal. Das Team mit Lucas Blondel verliert gegen Independiente 0:1, der Schweizer Nationalspieler spielte als Rechtsverteidiger über die volle Distanz.