  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europa League Mbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

SDA

27.11.2025 - 23:13

Kevin Mbabu und Midtjylland verlieren in Rom, bleiben aber in der Spitzengruppe der Europa League
Kevin Mbabu und Midtjylland verlieren in Rom, bleiben aber in der Spitzengruppe der Europa League
Keystone

Nach fünf Runden der Ligaphase steht in der Europa League ein Trio an der Tabellenspitze, darunter der FC Midtjylland mit dem Schweizer Kevin Mbabu.

Keystone-SDA

27.11.2025, 23:13

Die bislang makellosen Dänen unterlagen mit Mbabu in der Startelf zwar der AS Roma mit 1:2. Doch auch nach dem ersten Punktverlust der laufenden Kampagne steht Midtjylland gemeinsam mit Lyon (6:0 gegen Maccabi Tel Aviv) und YB-Bezwinger Aston Villa an der Tabellenspitze.

Der Freiburger Dauerbrenner Johan Manzambi erhielt beim torlosen Unentschieden des Bundesligisten gegen Viktoria Pilsen eine Verschnaufpause und kam erst ab der 69. Minute zum Einsatz. Die Breisgauer sind mit einem Punkt Rückstand direkt hinter dem Spitzentrio klassiert.

Ebenfalls zu Teileinsätzen kamen Dan Ndoye und Luca Jaquez. Der Flügelspieler von Nottingham Forest blieb beim 3:0-Sieg gegen Malmö aber ebenso ohne Torbeteiligung wie der Verteidiger von Stuttgart beim 4:0-Erfolg über die Go Ahead Eagles. Gleiches gilt für Ricardo Rodriguez, der beim 2:1-Sieg von Betis Sevilla gegen Utrecht für einmal wieder durchspielen durfte.

Meistgelesen

Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock
Das sind die reichsten Schweizer – Familie Blocher fliegt aus Top 10
So stellte Sportchef Alain Sutter GC auf den Kopf

Videos aus dem Ressort

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

27.11.2025

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

27.11.2025

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

U17-WM. Österreichs Junioren verpassen die Krönung

U17-WMÖsterreichs Junioren verpassen die Krönung

Eike Immel wird 65. Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

Eike Immel wird 65Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

«Equipe braucht neue Impulse». Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

«Equipe braucht neue Impulse»Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati