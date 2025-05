Kevin Mbabu blieb mit Midtjylland hinter dem FC Kopenhagen nur der 2. Platz Keystone

Das zweite Saisontor von Kevin Mbabu reicht Midtjylland nicht zum Meistertitel in Dänemark. Der FC Kopenhagen verteidigt in der letzten Runde seinen Vorsprung erfolgreich und ist zum 16. Mal Meister.

Keystone-SDA SDA

Mbabu brachte Midtjylland daheim in Herning beim 3:2-Erfolg gegen Randers FC mit 1:0 in Führung. Der Genfer Aussenverteidiger verwertete eine Flanke mit einem kontrollierten Volley. Weil der FC Kopenhagen sich gegen Nordsjaelland (3:0) keine Blösse gab, blieb Titelverteidiger Midtjylland in diesem Jahr nur der 2. Platz.