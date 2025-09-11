  1. Privatkunden
Kylian Mbappé redet Klartext «Hätte ich diese Leidenschaft nicht, hätte mich der Fussball schon längst angewidert»

dpa

11.9.2025 - 15:05

Kylian Mbappé äussert sich kritisch zum Fussballgeschäft.
Keystone

Kylian Mbappé verdient mit dem Fussball viel Geld und geniesst eine grosse Aufmerksamkeit. Seinen künftigen Kindern wünscht er aber einen anderen Weg – weil ihn der Fussball auch «anwidert».

DPA

11.09.2025, 15:05

Die künftigen Kinder von Kylian Mbappé sollen nach dem Wunsch des Weltklasse-Stürmers einen möglichst grossen Abstand vom Profifussball haben. «Auf jeden Fall würde ich meinem Kind nie raten, in die Welt des Fussballs einzutauchen», sagte der französische Nationalspieler in einem Interview mit der «L'Équipe».

Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, dass seine Kinder den Fussball hassen könnten, antwortete der noch kinderlose Mbappé lachend: «Ich hoffe es. Aber ich glaube, leider ist der Ball nie weit weg.»

In dem sehr persönlichen und ausführlichen Interview beschreibt der Profi von Real Madrid auch die Schattenseiten des Profifussballs. «Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, ‹nur› eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert», äusserte der 26-Jährige: «Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fussballs schon längst angewidert.»

«Das Leben ist grossartig»

Der Ruhm und das viele Geld brächten auch viele Probleme mit sich, erklärte Mbappé. Er wandere stets auf einem «schmalen Grat zwischen Paranoia und Wachsamkeit», wolle sich deshalb aber nicht die Freude am Leben ausserhalb des Fussballs nehmen lassen. «Ich bin fatalistisch, was die Welt des Fussballs angeht, aber nicht, was das Leben angeht», sagte er: «Das Leben ist grossartig.»

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Videos aus dem Ressort

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

11.09.2025

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Fussball-News

