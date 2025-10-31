Bester Torjäger der vergangenen Saison in Europa: Kylian Mbappé wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet Keystone

Starstürmer Kylian Mbappé erhält den Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fussballligen.

Keystone-SDA SDA

Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilte.

Mbappé hatte in der Saison 2024/25 insgesamt 31 Tore in der spanischen Liga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Viktor Gyökeres, der mittlerweile bei Arsenal unter Vertrag steht, erzielte für Sporting Lissabon zwar 39 Treffer. Da die portugiesische Liga jedoch schwächer eingestuft wird und die dort erzielten Tore mit einem entsprechend tieferen Faktor multipliziert werden, blieb Gyökeres in der Wertung 3,5 Punkte hinter Mbappé nur Platz 2.