Real Madrid Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet

SDA

31.10.2025 - 19:25

Bester Torjäger der vergangenen Saison in Europa: Kylian Mbappé wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet
Bester Torjäger der vergangenen Saison in Europa: Kylian Mbappé wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet
Keystone

Starstürmer Kylian Mbappé erhält den Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fussballligen.

Keystone-SDA

31.10.2025, 19:25

31.10.2025, 19:29

Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilte.

Mbappé hatte in der Saison 2024/25 insgesamt 31 Tore in der spanischen Liga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Viktor Gyökeres, der mittlerweile bei Arsenal unter Vertrag steht, erzielte für Sporting Lissabon zwar 39 Treffer. Da die portugiesische Liga jedoch schwächer eingestuft wird und die dort erzielten Tore mit einem entsprechend tieferen Faktor multipliziert werden, blieb Gyökeres in der Wertung 3,5 Punkte hinter Mbappé nur Platz 2.

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Contini weg, Seoane kommt zurück. blue Sport-Experte Rolf Fringer ordnet den jüngsten Trainerwechsel bei YB ein.

31.10.2025

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juventus Turin hat einen neuen Trainer. Luciano Spalletti hat mit der Alten Dame grosse Pläne. Er will zurück in die Königsklasse.

31.10.2025

