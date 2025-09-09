Auch die Premier-League-Stars Anthony Elanga und Viktor Gyökeres bleiben blass. Bild: Imago

Schweden ist mit grossen Ambitionen in die WM-Quali gestartet. Nach zwei Spieltagen sieht es düster aus. Die Presse geht hart ins Gericht mit der Nationalmannschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Remis gegen Slowenien, Pleite gegen Kosovo: Der Schweizer Gruppengegner Schweden ist miserabel in die WM-Quali gestartet.

Nach dem 0:2 gegen den Kosovo kassiert Schwedens Nationalteam Prügel in den Medien.

Trainer Jon Dahl Tomasson geniesst offenbar weiter das Vertrauen des Verbands. Mehr anzeigen

Nach dem 2:2 gegen Slowenien zum WM-Quali-Auftakt verliert Schweden gegen den Kosovo 0:2. In der schwedischen Presse wird die Mannschaft nach der Kosovo-Pleite durch den Dreck gezogen.

«Schwedens riesiges Fiasko», titelt «Expressen» und führt fort: «Diese Leistung war ein Verrat. (…) Selten hatte eine schwedische Nationalmannschaft so viele, so talentierte Spieler, die so überzeugt von dem waren, was sie tun. Und das ist dabei herausgekommen?»

Bei «Sportbladet» spricht Experte Erik Niva von einem beschämenden Auftritt: «Ein Zusammenbruch, der hinsichtlich der Umstände nahezu beispiellos ist.» Auch Schwedens Fussballlegende Fredrik Ljungberg ist fassungslos. «Es ist absolut entsetzlich», sagt er bei Viaplay.

Dass bei den Schweden 150-Millionen-Mann Alexander Isak erst in der 72. Minute eingewechselt wurde, verstehen nicht alle. Er blieb nach seiner Einwechslung allerdings so wirkungslos wie Arsenals-Toptransfer Viktor Gyökeres. Die britische «Daily Mail» befindet: «Ein albtraumhaftes Comeback für Alexander Isak.»

Schwedens Pleite macht auch im Ausland Schlagzeilen

«Aftonbladet» haut ebenfalls in die Tasten, blickt aber auch über die Landesgrenzen. Denn auch dort generiert Schwedens Auftritt ordentlich Schlagzeilen. «Ein riesiger Reinfall! Trauerstimmung in Schweden», titelt die finnische Zeitung «Ilta-Sanomat» und schreibt von einem «Schlag ins Gesicht». Der Kosovo habe die grösste Überraschung der WM-Qualifikationsspiele gelandet.

«Schweden wird von allen Nachbarländern verspottet» aftonbladet.se

«Die schwedische Fussballnationalmannschaft hat einen Tiefpunkt erreicht», schreibt die norwegische Nachrichtenagentur NTB und die dänische Zeitung «BT» fasst zusammen: «Schweden hat nach der Niederlage in Kosovo Probleme. Nach nur zwei Spielen in der WM-Qualifikation läuten in Schweden die Alarmglocken.»

Der Trainerstuhl wackelt offenbar nicht

Natürlich stellt sich auch die Trainerfrage. Doch der Stuhl von Jon Dahl Tomasson wackelt offenbar nicht. Schwedens Fussball-Boss Kim Källström lässt nach dem Spiel wissen: «Wir glauben an Jon als Natoinaltrainer und wir glauben an diese Spieler.» Die Presselandschaft scheint den Glauben dagegen verloren zu haben. Die Schweden bestreiten das nächste Quali-Spiel am 10. Oktober – gegen die Schweiz.