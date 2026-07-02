Admir Mehmedi spielte 51 seiner 76 Länderspiele unter Vladimir Petkovic. Vor dem WM-Sechzehntelfinal zwischen der Schweiz und Algerien erklärt der heutige blue Sport Experte, weshalb ihn der frühere Nati-Coach menschlich besonders beeindruckte.

Darum geht’s Admir Mehmedi lobt vor allem die menschlichen Qualitäten von Vladimir Petkovic. Vor der WM 2018 hielt der damalige Nati-Coach trotz Mehmedis Verletzung regelmässig Kontakt.

Petkovic sei «die Ruhe in Person» gewesen. Selbst nach Niederlagen habe er stets ruhig und sachlich analysiert.

Einen entscheidenden Vorteil für Petkovic gegen die Schweiz sieht Mehmedi nicht. Höchstens könnte Algerien Granit Xhaka als Taktgeber besonders in den Fokus nehmen.

Für Admir Mehmedi war Vladimir Petkovic weit mehr als nur ein Nati-Trainer. Der ehemalige Nati-Stürmer erinnert sich vor allem an dessen menschliche Seite.

«Was beim Vlado herausragt, sind seine menschlichen Qualitäten», sagt Mehmedi. Besonders vor der WM 2018 habe ihn Petkovic beeindruckt. Während Mehmedi verletzt ausfiel, meldete sich der damalige Nati-Coach regelmässig bei ihm. Als er ihm schliesslich persönlich mitteilte, dass es nicht für das WM-Aufgebot reichen würde, habe er gespürt, «dass ihm das persönlich nahegeht». Für Mehmedi war klar: «Es war mehr als nur eine Trainer-Spieler-Beziehung.»

Auch an der Seitenlinie sei Petkovic stets seiner Linie treu geblieben. «Er war die Ruhe in Person», sagt Mehmedi. Selbst nach Niederlagen habe der Trainer ruhig und sachlich analysiert, statt laut zu werden.

Am Freitag trifft Petkovic mit Algerien nun auf die Schweiz. Für Mehmedi wird die Partie zwar emotional, einen entscheidenden Vorteil für den Ex-Nati-Coach sieht er aber nicht: «Natürlich kennt er einige Spieler noch. Aber das ist nicht mehr dieselbe Mannschaft wie damals.» Denkbar sei höchstens, dass Petkovic versucht, Granit Xhaka als Taktgeber der Schweiz besonders aus dem Spiel zu nehmen.