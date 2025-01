Die Schweiz ist Weltmeister – das sagen unsere Schnee-Fussball-Helden Benaglio, Frei, Mehmedi, Chapuisat, Dzemaili, Zwissig, Hottiger & Co. verteidigen in Arosa mit einem 8:6-Finalsieg über Deutschland den inoffiziellen Titel als Schnee-Fussball-Weltmeister. Auch Trainer Rolf Fringer könnte nicht stolzer sein. 16.01.2025

Wer Diego Benaglio wieder mal hechten, Alex Frei Tore schiessen, Wesley Sneijder zaubern und am Ende die Nati nach einem spektakulären Final über Deutschland jubeln sehen will, TV einschalten. Am Freitag um 20:00 Uhr auf blue Zoom gibts den Leckerbissen.

Admir Mehmedi lacht nach Spiel Nummer eins auf dem weissen Kunstrasen in Arosa und meint: «Mittlerweile bin ich der bessere Experte als Fussballer.» Erstmals nach seinem Rücktritt im Sommer 2023 schnürt der ehemalige Nati-Stürmer an der legendären Schnee-WM in Arosa wieder seine Fussballschuhe. Unbestritten, ein feines Füsschen hat der 33-Jährige noch immer. Mehmedi sagt selbst: «Das Problem liegt eher im physischen Bereich.»

blue Sport Experte Mehmedi ist zum ersten Mal im Kreise der Suisse Legends – ein Team voller Ex-Nati-Spieler – dabei. In Arosa treten sie in einer Mini-Weltmeisterschaft gegen Deutschland, Holland und einer Truppe von Allstars an. «Es ist eine tolle Sache», findet der ehemalige Profi-Fussballer.

Alex Frei hat den Killer-Instinkt nicht verloren

Auch der Nati-Topskorer Alex Frei ist erstmals dabei. Auch er schwärmt vom Turnier, bei welchem er fast wie zu seinen besten Zeiten als Torschütze und Vorbereiter glänzt. Wie sieht es bei Frei mit der Luft aus? Frei: «Kein Problem. Ich bin so clever, dass ich mich nach höchstens einer Minute wieder auswechseln lasse. Ich habe einen super Partner mit Chappi.»

Ex-Nati-Kumpel Diego Benaglio stand schon letztes Jahr im Tor. «Es ist super, all die alten Weggefährten wieder zu sehen.» Können ehemalige Spitzenfussballer eigentlich nur zum Plausch kicken? Benaglio: «Es ist schon lustig: Die ersten fünf Minuten geht es auf dem Platz jeweils ruhig zu und her. Aber dann packt jeden einzelnen der Ehrgeiz und es geht zur Sache.» Auch er hechte nach jedem Ball, sagt Benaglio. «Vom Kopf her, gebe ich keinen Ball auf.» Das Hechten während des Spiels mache ihm noch keine Probleme, seinen Körper spüre er viel eher am Tag danach.

Final-Sieg über Deutschland

Benaglio, Frei, Mehmedi, Chapuisat, Dzemaili, Zwissig, Hottiger & Co. können einmal mehr überzeugen. Die Nati verteidigt mit einem 8:6-Finalsieg über Deutschland den inoffiziellen Titel als Schnee-Fussball-Weltmeister. Matchwinner ist Dzemaili. Trainer Rolf Fringer tritt damit in die grossen Fussstapfen von Gilbert Gress. «Ich hatte vor dem Turnier schlaflose Nächte, weil der Druck so gross war», scherzt Fringer.

Wer die Legenden-Nati und andere ehemalige Superstars wie Wesley Sneijder, Aron Winter, Thomas Helmer, Senad Lulic oder Lucio kicken sehen will, der muss blue Zoom einschalten. Erstübertragung ist am Freitag, 17. Januar, um 20:00 Uhr.

