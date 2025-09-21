Schon während des Spiels von Aarau gegen YB kam es zu Zwischenfällen. Wegen eigener Pyros erlitten fünf YB-Fans teils erhebliche Brandverletzungen. (Archivbild) Keystone

Beim Cup-Spiel zwischen dem FC Aarau und den Berner Young Boys (1:0) ist es am Samstag in Aarau zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Bereits während des Spiels erlitten fünf YB-Fans Brandverletzungen – wegen eigener Pyros. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die YB-Fans seien teilweise erheblich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Fans seien von der Ambulanz in verschiedene Spitäler gebracht worden.

Nach dem verlorenen Spiel hätten YB-Fans die Aargauer Polizei dann am Bahnhof massiv angegriffen und sie mit Steinen und Baustellenabschrankungen beworfen. Ein Polizist erlitt Prellungen, zwei Polizeiautos wurden beschädigt.

Challenge-League-Leader Aarau gewann das Spiel mit 1:0 und zog in die Cup-Achtelfinals ein.