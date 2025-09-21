  1. Privatkunden
Ausschreitungen in Aarau YB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

SDA

21.9.2025 - 08:56

Schon während des Spiels von Aarau gegen YB kam es zu Zwischenfällen. Wegen eigener Pyros erlitten fünf YB-Fans teils erhebliche Brandverletzungen. (Archivbild)
Schon während des Spiels von Aarau gegen YB kam es zu Zwischenfällen. Wegen eigener Pyros erlitten fünf YB-Fans teils erhebliche Brandverletzungen. (Archivbild)
Keystone

Beim Cup-Spiel zwischen dem FC Aarau und den Berner Young Boys (1:0) ist es am Samstag in Aarau zu schweren Ausschreitungen gekommen. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

21.09.2025, 08:56

21.09.2025, 09:20

Bereits während des Spiels erlitten fünf YB-Fans Brandverletzungen – wegen eigener Pyros. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die YB-Fans seien teilweise erheblich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Fans seien von der Ambulanz in verschiedene Spitäler gebracht worden.

Nach dem verlorenen Spiel hätten YB-Fans die Aargauer Polizei dann am Bahnhof massiv angegriffen und sie mit Steinen und Baustellenabschrankungen beworfen. Ein Polizist erlitt Prellungen, zwei Polizeiautos wurden beschädigt.

Challenge-League-Leader Aarau gewann das Spiel mit 1:0 und zog in die Cup-Achtelfinals ein.

Spektakel im Schweizer Cup. Aarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Spektakel im Schweizer CupAarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Aarau schafft Überraschung. YB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Aarau schafft ÜberraschungYB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

