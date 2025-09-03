  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Avdullahu sagte der Nati ab «Mein Herz hat mir gesagt, dass ich für mein Land, den Kosovo, spielen soll»

Jan Arnet

3.9.2025

Wechselte im Sommer von Basel zu Hoffenheim: Leon Avdullahu.
Wechselte im Sommer von Basel zu Hoffenheim: Leon Avdullahu.
imago

Leon Avdullahu hat sich entschieden: Er will für den Kosovo spielen – und nicht für die Schweiz. Es sei ein Entscheid des Herzens gewesen, sagt der Hoffenheim-Profi. Nati-Trainer Murat Yakin bedauert dies.

Jan Arnet

03.09.2025, 16:42

03.09.2025, 16:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Schweizer Nationalteam bestreitet in den nächsten Tagen die ersten Spiele der Qualifikation für die WM 2026.
  • Einer, der hätte dabei sein können, ist Leon Avdullahu. Er entschied sich aber gegen die Schweiz und für Kosovo – und trifft nun am Freitag auf die Nati.
  • «Mein Herz hat mir gesagt, dass ich mein Land, den Kosovo, vertreten soll», begründet Avdullahu seinen Entscheid.
Mehr anzeigen

«Ich bin Leon Avdullahu, der neuste Spieler der kosovarischen Nationalmannschaft. Mein Herz hat mir gesagt, dass ich mein Land, den Kosovo, vertreten soll. Für mein Land lasse ich mein Herz auf dem Feld», sagt Avdullahu in einem Video des kosovarischen Fussballverbandes.

Sein Entscheid, für Kosovo aufzulaufen, hat hohe Wellen geschlagen. Schliesslich hatte der Ex-Basler in den Junioren-Auswahlen mehr als 20 Länderspiele für die Schweiz gemacht und galt für viele als Zukunftshoffnung im Nati-Mittelfeld.

Sein Berater Sascha Fischer erklärt bei «Telebasel»: «Leon hat sich gegenüber vielen anderen Spielern für den härteren, anspruchsvolleren Weg entschieden. Es ist nicht der logischste Weg für uns aus der Aussenwahrnehmung. Er will vielen jungen Fussballern im Kosovo zeigen, was man erreichen kann, wenn man Vollgas gibt.» Dieser Gedanke sei «bewundernswert», findet Fischer. 

«Dann muss man getrennte Wege gehen». So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

«Dann muss man getrennte Wege gehen»So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

Der SFV habe sich sehr bemüht, Nati-Trainer Murat Yakin und SFV-Präsident Peter Knäbel hätten sich persönlich eingeschalten – doch ohne Erfolg. Auch wenn die Perspektive auf die Karriere bezogen wohl vielversprechender gewesen wäre, für die Schweiz zu spielen, entschied sich Avdullahu für Kosovo.

«Für die Nationalmannschaft muss man mit vollem Stolz spielen. Aus dieser Überzeugung hat sich Leon für den Kosovo entschieden», sagt Fischer. Avdullahu habe andere Aspekte wie seinen Marktwert oder die sportliche Perspektive völlig anders gewichtet als der Berater.

Yakin: «Wir wollten es Schritt für Schritt angehen»

Auch Murat Yakin äusserte sich im «Sportpanorama» bei SRF zum Thema Avdullahu: «Wir hatten mit ihm seit Anfang Jahr Kontakt und ihm aufgezeigt, dass wir es Schritt für Schritt mit ihm angehen wollen. Mit seinem Transfer zu Hoffenheim ist seine Erwartungshaltung auch gestiegen. Bei uns gibt es natürlich grosse Konkurrenz. Wir haben schon im Gespräch mit ihm gemerkt, dass er nicht befreit ist und der Zug für uns wohl abgefahren ist.»

Avdullahu wählt Kosovo statt Nati. Diese 11 Fussball-Stars entschieden sich gegen die Schweiz

Avdullahu wählt Kosovo statt NatiDiese 11 Fussball-Stars entschieden sich gegen die Schweiz

So spielt Avdullahu nun für Kosovo – und könnte sein Debüt ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Am Freitag startet die Nati in Basel gegen Kosovo in die WM-Qualifikation.

Videos aus dem Ressort

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Meistgelesen

Ein Toter und acht Verletzte nach schwerem Unfall auf der A14
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Hier wird Schwingerkönig Armon Orlik zu Hause in Maienfeld gefeiert
Embolo vor Gericht verurteilt – jetzt äussert sich der Nati-Star

Fussball-News

Transfer-Sommer. Klubs gaben fast zehn Milliarden Dollar aus

Transfer-SommerKlubs gaben fast zehn Milliarden Dollar aus

«Ich Idiot spielte in Dior-Schuhen». Sion-Präsident Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel an beiden Beinen

«Ich Idiot spielte in Dior-Schuhen»Sion-Präsident Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel an beiden Beinen

Goalie wechselt zu FC Noah. Timothy Fayulu verlässt Sion in Richtung Armenien

Goalie wechselt zu FC NoahTimothy Fayulu verlässt Sion in Richtung Armenien

Kapitel beendet. Bastien Toma und der FC St. Gallen lösen Vertrag auf

Kapitel beendetBastien Toma und der FC St. Gallen lösen Vertrag auf

Medienkonferenz im Video. Manuel Akanji: «Musste bei der Option Inter nicht zweimal überlegen»

Medienkonferenz im VideoManuel Akanji: «Musste bei der Option Inter nicht zweimal überlegen»

Trainer-Knall in Leverkusen. Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Trainer-Knall in LeverkusenMarcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

WM-Qualifikation