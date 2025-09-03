Wechselte im Sommer von Basel zu Hoffenheim: Leon Avdullahu. imago

Leon Avdullahu hat sich entschieden: Er will für den Kosovo spielen – und nicht für die Schweiz. Es sei ein Entscheid des Herzens gewesen, sagt der Hoffenheim-Profi. Nati-Trainer Murat Yakin bedauert dies.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Schweizer Nationalteam bestreitet in den nächsten Tagen die ersten Spiele der Qualifikation für die WM 2026.

Einer, der hätte dabei sein können, ist Leon Avdullahu. Er entschied sich aber gegen die Schweiz und für Kosovo – und trifft nun am Freitag auf die Nati.

«Mein Herz hat mir gesagt, dass ich mein Land, den Kosovo, vertreten soll», begründet Avdullahu seinen Entscheid. Mehr anzeigen

«Ich bin Leon Avdullahu, der neuste Spieler der kosovarischen Nationalmannschaft. Mein Herz hat mir gesagt, dass ich mein Land, den Kosovo, vertreten soll. Für mein Land lasse ich mein Herz auf dem Feld», sagt Avdullahu in einem Video des kosovarischen Fussballverbandes.

Sein Entscheid, für Kosovo aufzulaufen, hat hohe Wellen geschlagen. Schliesslich hatte der Ex-Basler in den Junioren-Auswahlen mehr als 20 Länderspiele für die Schweiz gemacht und galt für viele als Zukunftshoffnung im Nati-Mittelfeld.

Sein Berater Sascha Fischer erklärt bei «Telebasel»: «Leon hat sich gegenüber vielen anderen Spielern für den härteren, anspruchsvolleren Weg entschieden. Es ist nicht der logischste Weg für uns aus der Aussenwahrnehmung. Er will vielen jungen Fussballern im Kosovo zeigen, was man erreichen kann, wenn man Vollgas gibt.» Dieser Gedanke sei «bewundernswert», findet Fischer.

Der SFV habe sich sehr bemüht, Nati-Trainer Murat Yakin und SFV-Präsident Peter Knäbel hätten sich persönlich eingeschalten – doch ohne Erfolg. Auch wenn die Perspektive auf die Karriere bezogen wohl vielversprechender gewesen wäre, für die Schweiz zu spielen, entschied sich Avdullahu für Kosovo.

«Für die Nationalmannschaft muss man mit vollem Stolz spielen. Aus dieser Überzeugung hat sich Leon für den Kosovo entschieden», sagt Fischer. Avdullahu habe andere Aspekte wie seinen Marktwert oder die sportliche Perspektive völlig anders gewichtet als der Berater.

Yakin: «Wir wollten es Schritt für Schritt angehen»

Auch Murat Yakin äusserte sich im «Sportpanorama» bei SRF zum Thema Avdullahu: «Wir hatten mit ihm seit Anfang Jahr Kontakt und ihm aufgezeigt, dass wir es Schritt für Schritt mit ihm angehen wollen. Mit seinem Transfer zu Hoffenheim ist seine Erwartungshaltung auch gestiegen. Bei uns gibt es natürlich grosse Konkurrenz. Wir haben schon im Gespräch mit ihm gemerkt, dass er nicht befreit ist und der Zug für uns wohl abgefahren ist.»

So spielt Avdullahu nun für Kosovo – und könnte sein Debüt ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Am Freitag startet die Nati in Basel gegen Kosovo in die WM-Qualifikation.

