Nati-Neuling Gartenmann: «Die Schweiz ist meine zweite Heimat» Nati-Neuling Stefan Gartenmann, der in Dänemark aufgewachsen ist, spricht an einer Pressekonferenz über seine Verbindung zur Schweiz. 19.03.2025

Ist Stefan Gartenmann so stark auf dem Platz wie daneben, ist er eine grosse Bereicherung für die Nati. Der Schweiz-Däne hat Charisma und Witz. Hier kommen die besten Gartenmann-Zitate.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wow! Der bisher unbekannte Nati-Neuling Stefan Gartenmann, gerade erst eingebürgert, legt bei seiner ersten Pressekonferenz einen Top-Auftritt hin.

Ist er auf dem Platz so unterhaltsam wie daneben, dürfen wir uns über den Neuen freuen. Ein Müsterchen gefällig? «Mein Opa war ein Käser aus Amlikon aus dem Thurgau, der nach Dänemark gegangen ist. Er ist nicht zurückgekehrt. Sie wissen ja: In Dänemark gibt es sehr schöne Frauen...» Mehr anzeigen

Stefan Gartenmann legt einen hervorragenden ersten Auftritt hin als Schweizer Nationalspieler. Mal selbstbewusst, mal bescheiden, mal witzig, mal ernst, immer sympathisch absolviert der 28-jährige dänisch-schweizerische Doppelbürger seine erste Pressekonferenz.

Ist er auf dem Platz so stark wie daneben, ist er ein grosser Gewinn für unsere Nati.

Hier kommen die besten Zitate von Gartenmann

«Ich habe deutsch in der Schule gehabt und bei Oma und Opa gelernt. Als Bub habe ich da immer Comics auf Deutsch geschaut, am liebsten Sponge Bob Schwammkopf.»

«Mein Opa wäre sehr stolz. Leider lebt er nicht mehr. Aber mein Vater ist auch stolz. Er hat mir alle Artikel geschickt, die nach meinem Aufgebot in den Schweizer Medien erschienen sind.»

«Ich habe mit Sponge Bob Schwammkopf Deutsch gelernt»

«Murat Yakin hat mir eine Chance gegeben, die muss ich nützen. Wenn ich gut genug bin, bekomme ich wieder eine Chance, die ich dann wieder nutzen muss.»

«Ich habe seit zehn oder elf Jahren eine Freundin, verheiratet bin ich noch nicht. Aber ich spüre bereits Druck, sie hat schon begonnen von Babysachen zu sprechen und Ringe anzuschauen...»

«Mein Opa war ein Käser aus Amlikon aus dem Thurgau, der nach Dänemark gegangen ist. Er ist nicht zurückgekehrt. Sie wissen ja: In Dänemark gibt es sehr schöne Frauen, da hat er sich in meine Oma verliebt. Aber er hat immer von der Schweiz geschwärmt. Als ich ein Kind war, waren wir oft in der Schweiz in den Ferien.»

«Ich bin nicht besonders stark oder schnell und auch nicht elegant, aber ich bin effektiv»

«Ich bin ein Old-School-Verteidiger, bin nicht besonders stark oder schnell und auch nicht elegant. Aber ich bin effektiv.»

«Ich war kein guter Fussballer bis ich nach Holland gewechselt bin. In meinen vier Jahren da habe ich alles über Taktik gelernt.»

«Wenn ich Fussball spiele, sieht es nicht schön aus. Aber mein Berater sagte mir einmal, dass Alessandro Nesta bei Milan nur so gut war, weil er neben sich in der Innenverteidigung den rustikalen Jaap Stam hatte. Ich bin ein Jaap Stam.»

«DJ Ötzi gilt für alle Menschen der Welt als einer der grössten Artisten»

«Ich soll mal vor ein paar Jahren beim FC Lugano im Gespräch gewesen sein. Aber ich weiss nicht, wie seriös das war. Mein Berater kommt wöchentlich mit Klubnamen an...»

«Ich habe den neuen Teamkollegen auch ein Lied vorgesungen. «Hey Baby» von DJ Ötzi. Sie wissen ja, dass DJ Ötzi für alle Menschen der Welt als einer der grössten Artisten gilt.»

Neben dem Platz hat Gartenmann seine Nati-Feuertaufe mit Bravour bestanden. Auf dem Platz kommt sie am Freitag in Nordirland.

