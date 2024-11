Hier sind die besten Szenen aus der Europa League und Conference League, die du gesehen haben musst. Zudem gibts hier die Zusammenfassungen der besten Spiele, darunter auch jene des FC Lugano und FC St.Gallen.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Die schönsten Tore des Abends

«Meine Güte … Wahnsinns-Kiste!» – Kommentator Marko Vucur geht steil Yunus Akgün schiesst Galatasaray Istanbul im Europa-League-Kracher gegen Tottenham in der 6. Minute mit einem herrlichen Weitschuss in Führung. blue Sport Kommentator Marko Vucur kann kaum glauben, was er da sieht. 07.11.2024

FCSG-Captain Görtler gleicht per Volley-Hammer aus St.Gallen gerät bei Larne früh in Rückstand. In der 29. Minute korrigiert Captain Lukas Görtler den Fehlstart. Zurücklehnen und geniessen. Am Ende jubelt der FCSG über einen 2:1-Sieg. 07.11.2024

Stanić bringt Backa Topola mit Hammer in Führung Lugano verliert in Serbien gegen Backa Topola 1:4. Schon in der 4. Minute muss Amir Saipi ein erstes Mal hinter sich greifen. Aber was war denn das für ein Kracher von Petar Stanic. 07.11.2024

Marmoush glänzt mit Traum-Freistoss Frankfurt gewinnt gegen Slavia Prag 1:0, Tormaschine Omar Marmoush sei Dank. Herrlich, wie er den Freistoss unhaltbar in die Maschen zimmert. 07.11.2024

Chelsea demontiert den FC Noah – Mykhailo Mudryk mit Sahnetor Chelsea spielt in der Conference League und wird dort bislang nur spärlich gefordert. Gegen den FC Noah feiert der Tabellenvierte der laufenden Premier-League-Saison einen 8:0-Sieg. Den schönsten Treffer erzielt Mykhailo Mudryk in der 39. Minute. 07.11.2024

Hast du Scheisse am Schuh, hast du Scheisse am Schuh

Der am 20. Februar dieses Jahres verstorbene Andreas Brehme, der Deutschland 1990 im Final gegen Argentinien per Elfmeter zum WM-Titel schoss, sagte einst: «Hast du Scheisse am Schuh, hast du Scheisse am Schuh.» Die folgenden Videos dienen als passende Beispiele, was man darunter zu verstehen hat …

St.Gallens Diaby überlistet eigenen Torhüter St.Gallen erzielt ein Blitztor, das wegen einer Abseitsposition nicht zählt. Quasi im Gegenzug trifft ein St.Galler, dummerweise ins eigene Tor. Am Ende korrigiert der FCSG den Fehlstart und feiert auswärts bei Larne einen 2:1-Sieg. 07.11.2024

Mega-Bock von Lugano-Verteidiger Hajdari wird eiskalt bestraft Ein als Rückpass auf Saipi angedachter Kopfball von Luganos Albian Hajdari beim Stand von 0:1 wird zur perfekten Torvorlage für Milos Pantovic. Und das nur ein paar Stunden, nachdem er von Murat Yakin für die kommenden Länderspiele aufgeboten wurde. 07.11.2024

Porto im Latten-Pfosten-Torlinien-Pech Es läuft die 33. Minute, da hat Portos Fábio Vieira bei seinem Abschlussversuch alles Pech der Welt. Der Ball klatscht von der Latte an den Pfosten und von dort auf die Torlinie. Am Ende siegt Lazio Rom dank eines Treffers in der Nachspielzeit 2:1. 07.11.2024

Tarik Tissoudali lässt Hundertprozentige liegen Da darf sich Tarik Tissoudali von PAOK nicht wundern, dass er kurz darauf ausgewechselt wird. Wer gegen Manchester United beim Stand von 0:1 so eine Chance versemmelt, der darf sich nicht wundern, wenn man am Ende leer ausgeht. 07.11.2024

Die Highlights der Top-Spiele

Galatasaray – Tottenham 3:2 UEFA Europa League // Matchday 4 // Saison 24/25 07.11.2024

Manchester United – PAOK 2:0 UEFA Europa League // Matchday 4 // Saison 24/25 07.11.2024

Frankfurt – Slavia 1:0 UEFA Europa League // Matchday 4 // Saison 24/25 07.11.2024

Hoffenheim – Lyon 2:2 UEFA Europa League // Matchday 4 // Saison 24/25 07.11.2024

Lazio – Porto 2:1 UEFA Europa League // Matchday 4 // Saison 24/25 07.11.2024

Larne – St.Gallen 1:2 UEFA Conference League // Matchday 3 // Saison 24/25 07.11.2024