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Super League Meister Thun startet in Luzern in die neue Saison

SDA

16.6.2026 - 15:18

Meister Thun startet in Luzern in die Super-League-Saison 2026/27
Meister Thun startet in Luzern in die Super-League-Saison 2026/27
Keystone

Die Swiss Football League veröffentlicht den Plan für die ersten 22 Spieltage und die Anspielzeiten für die ersten 10 Runden der neuen Super-League-Saison. Meister Thun reist zum Auftakt nach Luzern.

Keystone-SDA

16.06.2026, 15:18

Am 25. Juli, keine Woche nach dem WM-Final, startet die Super League in die neue Spielzeit. Der Meister aus Thun reist zum Auftakt in die Innerschweiz und bekommt es im ersten Samstagabendspiel ab 20.30 Uhr mit Luzern zu tun. Zuvor kommt es ab 18.00 Uhr zu den Begegnungen Lausanne-Sport – Grasshoppers und Servette – Basel.

Am Sonntag empfangen die Young Boys den FC Sion (14.00 Uhr). Der FC Zürich mit dem neuen Trainer Marcel Koller gastiert ab 16.30 Uhr beim Cupsieger St. Gallen. Gleichzeitig eröffnet Lugano die AIL Arena gegen Aufsteiger Vaduz offiziell, nachdem bereits eine Partie des Schweizer Frauen-Nationalteams im neuen Station stattgefunden hat. Die Eröffnung ist der Grund, weshalb das SRF nicht wie sonst üblich die späte Samstagabendpartie live überträgt, sondern am Sonntag aus Lugano sendet.

Wie die SFL mitteilt, veröffentlicht sie die Anspielzeiten für die Runden 11 bis 22 in der zweiten Septemberhälfte. Die Spielpaarungen der Runden 23 bis 33 werden in der Winterpause festgelegt und zeitgenau angesetzt.

Die Saison in der Challenge League startet bereits am Freitag, 24. Juli, mit einer Vollrunde. Absteiger Winterthur empfängt dabei Yverdon-Sport, der Barrage-Teilnehmer Aarau reist nach Genf zu Etoile Carouge.

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