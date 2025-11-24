Lionel Messi ist ein weiteres Mal der überragende Spieler bei Inter Miami. Der Argentinier führt das Team aus Florida in der Major League Soccer in die Playoff-Halbfinals.
Messi eröffnete beim 4:0-Auswärtssieg gegen Cincinnati nach 19 Minuten den Torreigen und bereitete die drei weiteren Treffer durch seine Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) vor. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Messi bereits bester Playoff-Skorer in der Liga-Historie.
Gegner von Messi und Co. in der Runde der letzten vier ist der New York City FC, der Philadelphia Union 1:0 bezwang. Für Miami ist es seit dem Einstieg in die Meisterschaft vor fünf Jahren die erste Halbfinal-Qualifikation.
Im anderen Halbfinal bekommen es die Vancouver Whitecaps (mit Thomas Müller) mit San Diego oder Minnesota zu tun.