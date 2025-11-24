  1. Privatkunden
Ein Tor und drei Assists Überragender Messi führt Miami erstmals in den Playoff-Halbfinal

SDA

24.11.2025 - 06:30

Lionel Messi ist ein weiteres Mal der überragende Spieler bei Inter Miami.
Lionel Messi ist ein weiteres Mal der überragende Spieler bei Inter Miami.
Keystone

Lionel Messi ist ein weiteres Mal der überragende Spieler bei Inter Miami. Der Argentinier führt das Team aus Florida in der Major League Soccer in die Playoff-Halbfinals.

Keystone-SDA

24.11.2025, 06:30

24.11.2025, 06:52

Messi eröffnete beim 4:0-Auswärtssieg gegen Cincinnati nach 19 Minuten den Torreigen und bereitete die drei weiteren Treffer durch seine Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) vor. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Messi bereits bester Playoff-Skorer in der Liga-Historie.

Wettbewerb Champions League. Gewinne zwei Tickets inklusive Reise und Hotel für den Kracher Inter gegen Liverpool

Wettbewerb Champions LeagueGewinne zwei Tickets inklusive Reise und Hotel für den Kracher Inter gegen Liverpool

Gegner von Messi und Co. in der Runde der letzten vier ist der New York City FC, der Philadelphia Union 1:0 bezwang. Für Miami ist es seit dem Einstieg in die Meisterschaft vor fünf Jahren die erste Halbfinal-Qualifikation.

Im anderen Halbfinal bekommen es die Vancouver Whitecaps (mit Thomas Müller) mit San Diego oder Minnesota zu tun.

