  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

MLS Messi führt Miami mit 20. Saisontor zum Revanche-Sieg

SDA

17.9.2025 - 06:30

Einst gemeinsam beim FC Barcelona erfolgreich und nun bei Inter Miami wieder vereint: Lionel Messi und Jordi Alba
Einst gemeinsam beim FC Barcelona erfolgreich und nun bei Inter Miami wieder vereint: Lionel Messi und Jordi Alba
Keystone

Inter Miami revanchiert sich in der MLS für die bittere Niederlage im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders.

Keystone-SDA

17.09.2025, 06:30

17.09.2025, 06:48

Beim 3:1-Heimsieg bereitete Lionel Messi zunächst den Führungstreffer von Jordi Alba vor, ehe er kurz vor der Pause mit seinem 20. Saisontor selbst traf.

Bei den Gästen stand der Schweizer Goalie Stefan Frei im Einsatz, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Seattle hatte im August den Final im Leagues Cup mit 3:0 für sich entschieden – eine Partie, die auch wegen einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Platz Schlagzeilen machte. Miamis Stürmer Luis Suarez, der damals negativ auffiel, fehlte diesmal gesperrt.

Mit dem Sieg klettert Miami auf Platz 5 der Eastern Conference.

Meistgelesen

Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul
Mord an Charlie Kirk – Partnerin erhielt schockierendes Geständnis
Knall, Flammen, Vollbremsung – Swiss-Maschine muss Start nach Zwischenfall abbrechen

Videos aus dem Ressort

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

16.09.2025

Real Madrid – Marseille 2:1

Real Madrid – Marseille 2:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Tottennham – Villarreal 1:0

Tottennham – Villarreal 1:0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Hamann zu Carvajal-Rot: «Es gibt keine Entschuldigung für so etwas»

Real Madrid – Marseille 2:1

Real Madrid – Marseille 2:1

Tottennham – Villarreal 1:0

Tottennham – Villarreal 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wechsel nach Polen. Neue Herausforderung für Bastien Toma

Wechsel nach PolenNeue Herausforderung für Bastien Toma

Söldner-Check. Supertalent Manzambi wirbelt, brilliert und sieht Rot ++ Rabenschwarzer Tag für Zesiger

Söldner-CheckSupertalent Manzambi wirbelt, brilliert und sieht Rot ++ Rabenschwarzer Tag für Zesiger

Tätlichkeit gegen Basels Broschinski. Thuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt

Tätlichkeit gegen Basels BroschinskiThuns Montolio wird für drei Spiele gesperrt