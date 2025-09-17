Einst gemeinsam beim FC Barcelona erfolgreich und nun bei Inter Miami wieder vereint: Lionel Messi und Jordi Alba Keystone

Inter Miami revanchiert sich in der MLS für die bittere Niederlage im Final des Leagues Cup gegen die Seattle Sounders.

Keystone-SDA SDA

Beim 3:1-Heimsieg bereitete Lionel Messi zunächst den Führungstreffer von Jordi Alba vor, ehe er kurz vor der Pause mit seinem 20. Saisontor selbst traf.

Bei den Gästen stand der Schweizer Goalie Stefan Frei im Einsatz, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Seattle hatte im August den Final im Leagues Cup mit 3:0 für sich entschieden – eine Partie, die auch wegen einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Platz Schlagzeilen machte. Miamis Stürmer Luis Suarez, der damals negativ auffiel, fehlte diesmal gesperrt.

Mit dem Sieg klettert Miami auf Platz 5 der Eastern Conference.