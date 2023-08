Lionel Messi darf mit Inter Miami seine ersten Trophäen in Empfang nehmen. Imago

Lionel Messi führt Inter Miami zum ersten Titel. Der Weltmeister aus Argentinien gewinnt mit seinem neuen Klub den Ligacup.

Gut einen Monat nach seinem Wechsel in die USA stemmt Lionel Messi schon den ersten Pokal. Der Starstürmer ging auch in seinem siebten Spiel mit Inter Miami als Sieger vom Platz, allerdings fiel die Entscheidung im Final des Ligacups gegen Nashville nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit erst im Penaltyschiessen. Dort setzte sich Miami 10:9 durch.

Dass Messi mit 10 Toren in 7 Spielen am Ende mit diesem Ding und einem 10-9 im Elfmeterschießen den Titel mit Inter Miami gewinnt, ist auch einfach nur geilpic.twitter.com/cyoOKyjY8v — Packsi (@Packsi_F95) August 20, 2023

Messi versenkte den ersten Penalty, nachdem er zuvor in der 23. Minute mit einem schönen Schlenzer in seinem siebten Match für Miami zum zehnten Mal getroffen hatte. Dafür wurde er nach der Partie als Torschützenkönig und als bester Spieler des erstmals ausgetragenen Turniers geehrt. Seine Mitspieler warfen den 36-jährigen Weltmeister aus Argentinien schon vor der Pokal-Übergabe jubelnd in die Luft.

Can’t celebrate without Messi. 😂 pic.twitter.com/epHYbl0YXX — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

sda