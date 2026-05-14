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Superstar in WM-Form Messi glänzt bei Miamis 5:3-Sieg mit Doppelpack und Assist

dpa

14.5.2026 - 10:43

Lionel Messi glänzt erneut für Inter Miami: Beim 5:3-Sieg gegen Cincinnati hat er an allen Toren seinen Anteil. Miamis Trainer lobt den Superstar aus Argentinien.

DPA

14.05.2026, 10:43

Superstar Lionel Messi präsentiert sich knapp vier Wochen vor dem Start der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter in Topform. Der argentinische Weltmeister erzielte beim 5:3-Sieg von Inter Miami beim FC Cincinnati zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. Der 38-Jährige hat in dieser Saison bereits elf Tore und vier Vorlagen auf seinem Konto.

Der letzte Treffer wurde als Eigentor von Cincinnatis Torhüter Roman Celentano gewertet, nachdem Messi den Ball an den Pfosten bugsiert hatte. Von Celentanos Rücken sprang er dann zur Entscheidung in der 89. Minute ins Tor. Vor der 4:3-Führung hatte der Keeper eine Messi-Flanke fallen lassen, dafür bekam Messi keinen Scorerpunkt.

«Es gibt Spieler, die die Liga wirklich verbessern und bereichern», sagte Miamis Interimstrainer Guillermo Hoyos nach dem Spiel über Messi. «Er arbeitet sehr hart.» Messi hatte zuvor beim 4:2-Erfolg in Toronto für einen Liga-Rekord gesorgt. Der Argentinier war in seinen ersten 64 Spielen in der MLS an 100 Treffern direkt beteiligt – keinem anderen Fussballer gelang das in so wenigen Spielen. 

Müller gibt kurzes Comeback

Thomas Müller feierte nach seiner krankheitsbedingten Pause beim 3:2-Sieg der Vancouver Whitecaps beim FC Dallas ein Kurz-Comeback. Der ehemalige Bayern-Star wurde in der 87. Minute eingewechselt.

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