Messi ist der Gehaltskönig in der MLS – und Bürki der bestverdienende Schweizer Ausnahmekönner mit Ausnahmegehalt: Lionel Messi kassiert bei Inter Miami jährlich über 22 Millionen Franken. Bild: Keystone Heung-Min Son vom Los Angeles FC folgt inklusive garantierter Zusatzzahlungen mit 8,7 Millionen CHF auf Platz 2. Bild: Keystone Die Nummer 3 in der Liste der Topverdiener ist Messis Team- und Nationalmannschaftskollege Rodrigo de Paul. Er kassiert jährlich mindestens 7,5 Millionen CHF. Bild: Keystone Auch Thomas Müller, Ex-Bayern-Star und Weltmeister von 2014, gehört zu den Spielern mit den höchsten Jahresgehältern in der MLS. Er bekommt jährlich etwas mehr als 4 Millionen CHF. Bild: dpa Ex-BVB-Star Marco Reus von den LA Galaxy verdient laut des MLS-Gehaltsreports überraschend wenig. 705'197 CHF soll er jährlich bekommen. Allerdings dürfte er stark von nicht-garantierten Boni profitieren. Bild: Keystone Torhüter Roman Bürki Roman, Leistungsträger und Kapitän vom St. Louis City SC, ist der bestverdienende Schweizer in der MLS. Er kassiert jährlich 2'149'125 CHF. Bild: Imago Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) erhält 377'855 CHF jährlich. Bild: Imago U21-Nati-Spieler Noah Streit kann es sich mit 352'717 CHF jährlich ebenfalls gut gehen lassen. Bild: Imago Silvan Hefti (Verteidiger, D.C. United) wechselte im Januar vom HSV in die USA. Er 339'822 CHF pro Jahr. Bild: Imago Stefan Frei, der als Torhüter mit den Seattle Sounders schon grosse Erfolge feierte und seit 2013 in der MLS spielt, erhält 305'371 CHF. Bild: Keystone Messi ist der Gehaltskönig in der MLS – und Bürki der bestverdienende Schweizer Ausnahmekönner mit Ausnahmegehalt: Lionel Messi kassiert bei Inter Miami jährlich über 22 Millionen Franken. Bild: Keystone Heung-Min Son vom Los Angeles FC folgt inklusive garantierter Zusatzzahlungen mit 8,7 Millionen CHF auf Platz 2. Bild: Keystone Die Nummer 3 in der Liste der Topverdiener ist Messis Team- und Nationalmannschaftskollege Rodrigo de Paul. Er kassiert jährlich mindestens 7,5 Millionen CHF. Bild: Keystone Auch Thomas Müller, Ex-Bayern-Star und Weltmeister von 2014, gehört zu den Spielern mit den höchsten Jahresgehältern in der MLS. Er bekommt jährlich etwas mehr als 4 Millionen CHF. Bild: dpa Ex-BVB-Star Marco Reus von den LA Galaxy verdient laut des MLS-Gehaltsreports überraschend wenig. 705'197 CHF soll er jährlich bekommen. Allerdings dürfte er stark von nicht-garantierten Boni profitieren. Bild: Keystone Torhüter Roman Bürki Roman, Leistungsträger und Kapitän vom St. Louis City SC, ist der bestverdienende Schweizer in der MLS. Er kassiert jährlich 2'149'125 CHF. Bild: Imago Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) erhält 377'855 CHF jährlich. Bild: Imago U21-Nati-Spieler Noah Streit kann es sich mit 352'717 CHF jährlich ebenfalls gut gehen lassen. Bild: Imago Silvan Hefti (Verteidiger, D.C. United) wechselte im Januar vom HSV in die USA. Er 339'822 CHF pro Jahr. Bild: Imago Stefan Frei, der als Torhüter mit den Seattle Sounders schon grosse Erfolge feierte und seit 2013 in der MLS spielt, erhält 305'371 CHF. Bild: Keystone

Der Prominenteste verdient auch das meiste: Lionel Messi führt das Gehaltsranking in der MLS deutlich an. Roman Bürki ist derweil der mit Abstand bestverdienende Schweizer.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieser Tage hat die MLS-Spielervereinigung den aktuellen Gehaltsreport veröffentlicht. Lionel Messi ist mit grossem Abstand die Nummer 1.

Das «Podest» komplettieren Heung-min Son und Rodrigo De Paul.

Von den fünf Schweizern in der MLS verdient Roman Bürki am meisten (siehe Galerie oben). Der Ex-Nati-Goalie (9 Länderspiel-Einsätze) verdient rund dreimal so viel wie Ex-BVB-Star Marco Reus. Mehr anzeigen

Thomas Müller gehört zu den Top-Ten-Verdienern in der Major League Soccer – doch mit Primus Lionel Messi kann er finanziell nicht mal ansatzweise mithalten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Meister Inter Miami ein garantiertes Jahres-Grundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (aktuell rund 19,5 Millionen Franken) und bleibt damit bestbezahlter Fussballer der nordamerikanischen Profiliga. Durch garantierte Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf umgerechnet 22'142'500 Millionen Franken. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung veröffentlichte.

Ex-Bayern-Star Müller liegt bei dem Ranking mit 3,9 Millionen Franken fixem Jahresgehalt auf Platz neun – inklusive der garantierten Zusatzzahlungen sind es etwas mehr als 4 Millionen. Der 36-Jährige steht seit August 2025 bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag und hat das Team in der Vorsaison bis ins Finale gegen Miami (1:3) geführt.

Auf eine zweistellige Millionensumme, zumindest in US Dollar, kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son (Los Angeles FC), der viele Jahre bei Tottenham Hotspur ein Superstar war. Messis Team- und Nationalmannschaftskollege Rodrigo de Paul folgt auf Platz 3 (siehe Galerie oben).

Reus-Gehalt überrascht

Das garantierte Jahresgehalt des langjährigen Offensivstars von Borussia Dortmund, Marco Reus, beträgt bei LA Galaxy laut der Liste lediglich 604.364 US-Dollar (472'310 Franken). Selbst mit garantierten Bonuszahlungen kommt er demnach nicht auf eine Million (705'197 CHF). Damit bekommt Reus – zumindest laut des MLS-Gehaltreports – etwa einen Drittel von dem, was der Schweizer Torhüter Roman Bürki (2,15 Mio. CHF) beim St. Louis City SC verdient.

Reus dürfte aber stark von nicht-garantierten Boni profitieren, die in dem Report nicht festgehalten sind. Einen Vertrag mit einem hohen Fix-Gehalt konnte der deutsche Ex-Nationalspieler bei seiner Ankunft in den USA 2024 wegen einer Sonderregel nicht unterschreiben: Damals waren in Los Angeles die Plätze der Spieler bereits alle belegt, die nicht unter die Gehaltsobergrenze fallen. So mussten sich Spieler und Franchise auf einen Vertrag mit einem geringeren Grundvolumen einigen.

Neben Bürki spielen übrigens noch vier weitere Spieler mit einem Schweizer Pass in der MLS. Wie viel sie verdienen, erfährst du in der Galerie am Anfang des Artikels.

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