Lionel Messi verpasst mit Argentinien die erneute WM-Krönung. Wie geht es für den 39 Jahre alten Superstar weiter? In den sozialen Medien äussert sich Messi einen Tag nach dem Endspiel.

Darum geht's Lionel Messi meldet sich am Tag nach dem verlorenen WM-Final auf Instagram.

Der Schmerz sei «riesig» und er brauche Zeit, um das zu verdauen. Konkret ging er nicht auf seine eigene Zukunft ein.

Messi zeigt sich in seinem Post als fairer Verlierer und gratuliert den Spaniern zum WM-Titel. Zusammenfassung erstellt mit

Fussball-Superstar Lionel Messi hat sich erstmals nach dem verlorenen WM-Finale zu Wort gemeldet und seine Zukunft im Trikot von Argentiniens Nationalteam offen gelassen. «Der Schmerz ist riesig, und diese Wunde braucht Zeit zum Heilen», schrieb der 39-Jährige am Tag nach dem 0:1 gegen den neuen Weltmeister Spanien, bei dem Messi selbst blass blieb, bei Instagram.

Messi würdigt zwei WM-Finals in Serie

Das Stadion in East Rutherford nahe New York hatte Messi am Sonntag kommentarlos verlassen. Das XXL-Turnier in Amerika war bereits seine sechste WM im Trikot der Albiceleste. Vieles sah nach Abschied aus, als Messi vor den eigenen Fans weinte.

«Es ist schwer, unseren Erfolg jetzt schon vollends zu würdigen, aber diese Mannschaft hat zwei WM-Finals in Serie erreicht», schrieb Messi. Konkret ging er nicht auf seine eigene Zukunft ein. Bis zur nächsten WM, die 2030 unter anderem auch eine Partie in Buenos Aires vorsieht, sind es vier Jahre. Messi stünde bei Beginn des Turniers kurz vor seinem 43. Geburtstag.

Gratulation an den Weltmeister

Der Kapitän des entthronten Weltmeisters postete zu den Worten ein Foto in nachdenklicher Pose mit der Medaille um den Hals. «Vielen Dank von ganzem Herzen für jede Nachricht und jeden Gruss. Wieder einmal ist es uns gelungen, als Land zusammenzustehen und den immensen Stolz, Argentinier zu sein, zu teilen», erklärte Messi.

Am teils rüden Verhalten einiger seiner Mitspieler, insbesondere dem von Leandro Paredes, war nach dem Finale Kritik aufgekommen. Messi gratulierte auch seiner alten Wahlheimat Spanien zum zweiten WM-Titel nach 2010. Der Europameister hatte sich beim 1:0 dank eines Treffers von Ferran Torres in der Verlängerung für den dominanten Auftritt belohnt.