Lionel Messi trifft beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen DC United in der MLS erneut. Sein Tor zum 2:0 ist das 899. seiner glanzvollen Karriere.

Nach seinen zwei Treffern gegen Orlando in der vergangenen Woche traf der 38-jährige Argentinier in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber. Den Pass auf den Weltmeister konnte der Schweizer Aussenverteidiger bei DC United, Silvan Hefti, nicht verhindern.

Für Messi war es das 80. Tor im Dress von Miami, wo er seit Sommer 2023 spielt, und sein 899. in seiner Karriere. Sein grosser Rivale Cristiano Ronaldo, der mit 41 Jahren immer noch aktiv ist, hat bereits die 900-Tore-Marke überschritten.