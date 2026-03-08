  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

MLS Messi mit 899. Tor der Karriere

SDA

8.3.2026 - 07:40

Lionel Messi verhilft Inter Miami zum zweiten Sieg im dritten Ligaspiel
Lionel Messi verhilft Inter Miami zum zweiten Sieg im dritten Ligaspiel
Keystone

Lionel Messi trifft beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen DC United in der MLS erneut. Sein Tor zum 2:0 ist das 899. seiner glanzvollen Karriere.

Keystone-SDA

08.03.2026, 07:40

08.03.2026, 08:02

Nach seinen zwei Treffern gegen Orlando in der vergangenen Woche traf der 38-jährige Argentinier in der US-Hauptstadt mit einem gefühlvollen Heber. Den Pass auf den Weltmeister konnte der Schweizer Aussenverteidiger bei DC United, Silvan Hefti, nicht verhindern.

Für Messi war es das 80. Tor im Dress von Miami, wo er seit Sommer 2023 spielt, und sein 899. in seiner Karriere. Sein grosser Rivale Cristiano Ronaldo, der mit 41 Jahren immer noch aktiv ist, hat bereits die 900-Tore-Marke überschritten.

Meistgelesen

Weltsensation im Vulkansee: Als Diktator Mussolini die Archäologen verblüffte
Israel attackiert Al-Kuds-Kommandeure in Beirut +++ Iran greift erneut Nachbarländer an
Entscheidet ein kaputter USB-Stick heute die Abstimmungen?

Videos aus dem Ressort

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

07.03.2026

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

07.03.2026

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

07.03.2026

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Csillag: «Ich hatte ein paar unnötige Ballverluste»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

Riesen: «Es hat sich angefühlt, als hätten wir zehn Tore schiesse müssen»

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

Maritz: «Spielerisch können wir sicher viel mehr bieten»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Der tiefe Fall von Leicester City. Vom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Der tiefe Fall von Leicester CityVom Sensations-Meister zum Abstieg in die dritte Liga?

Besuch im Weissen Haus. Trump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Besuch im Weissen HausTrump empfängt Messi und vergleicht ihn mit Pelé

Drei Monate vor der WM. Marokkos Nationalcoach tritt zurück

Drei Monate vor der WMMarokkos Nationalcoach tritt zurück