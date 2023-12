Lionel Messi lässt in der Weihnachtszeit nichts anbrennen, was seinen Körper angeht. Instagram

Wo andere über die Weihnachtstage gerne mal ein paar Pfund zulegen, arbeitet Lionel Messi an seiner Fitness. Und wie. Ein Bild auf Instagram schockiert und verblüfft Fans gleichermassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi nutzt die Weihnachtszeit intensiv für die Saisonvorbereitung im Fitnessraum.

Fans diskutieren bereits, ob dies die beste körperliche Verfassung ist, in der sich Messi jemals befand.

Seine Frau Antonela zieht locker mit und gibt dabei ebenfalls eine sehr gute Figur ab. Mehr anzeigen

In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Spiegelfoto zeigt sich der Lionel Messi zusammen mit seiner Frau Antonela und sorgt damit für Aufsehen im Netz. Messi und Antonela, die sich schon seit ihrer Kindheit kennen und 2017 den Bund fürs Leben schlossen, posieren in einem Fitnessraum, umgeben von Gewichten. Besonders auffällig: Messi präsentiert sich in einer ungewohnt muskulösen Form.

Dieses Foto, das Messi ernst in den Spiegel blickend und Antonela lachend in Richtung der beeindruckenden Follower-Zahl von fast 500 Millionen zeigt, wirft die Frage auf: Ist dies die beste körperliche Verfassung, in der sich «La Pulga» je befand? Fans zeigen sich gleichermassen schockiert wie begeistert.

Miamis Grossangriff auf den Pokal?

Schnell verbreitete sich das Bild im Internet, wobei Fans spekulieren, dass Messi sich auf etwas Besonderes für das Jahr 2024 vorbereitet. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da Messi in seiner Jugend aufgrund einer Wachstumsstörung mit erheblichen körperlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Mit nur 13 Jahren war er lediglich 1,40 Meter gross. Die Behandlungskosten, um die körperlichen Defizite auszugleichen beliefen sich auf 900 Dollar monatlich, die vom FC Barcelona übernommen wurden. In seiner Karriere wurde Messi oft vorgeworfen, körperlich zu schwach zu sein – ein Vorwurf, der nun wohl der Vergangenheit angehören dürfte.

Aktuell befindet sich Messi in der Vorbereitungsphase für die neue Saison mit seinem Klub Inter Miami, zu dem er im Sommer 2023 wechselte. Nachdem das Team von David Beckahm in der vergangenen Spielzeit die Playoff-Qualifikation verpasste, sind die Erwartungen für das kommende Jahr hoch. Messi könnte dabei nicht nur von seiner beeindruckenden körperlichen Form profitieren, sondern auch von der kürzlich erfolgten Verpflichtung seines Freundes und ehemaligen FC Barcelona-Teamkollegen Luis Suarez. Bleibt nur zu hoffen, dass Suarez die Saisonvorbereitung ähnlich seriös angeht.