Jorge Messi begleitete seinen Sohn von den Anfängen bis zum Wechsel zu Inter Miami. Nun ist er gestorben. Die Familie nimmt im engsten Kreis Abschied.

Lionel Messi ist aus der US-Stadt Miami nach Argentinien gereist, um von seinem verstorbenen Vater Jorge Abschied zu nehmen. Der Privatjet mit dem argentinischen Fussball-Weltstar, seiner Frau und den drei Kindern landete am späten Abend (Ortszeit) in der Stadt Rosario, wie örtliche Medien berichteten. Vom Flughafen sei die Familie Messi zum Friedhof El Prado gefahren worden, auf dem eine private Trauerfeier stattfinde.

Messis Vater, der zugleich sein Berater war, war am Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik gestorben. Weitere Einzelheiten zu den Gesundheitsproblemen, die zu seinem Tod führten, wurden nicht bekanntgegeben. Die Familie hatte bereits im Juni während der Fussball-WM mitgeteilt, dass Jorge Messi krank war. Nach dem Tod äusserte sich die Familie zunächst nicht.

Mit Privatjet nach Rosario. EPA EFE

Eine prägende Figur für Lionel Messi

Jorge Messi war von Beginn der Karriere seines Sohnes als dessen Berater tätig. Er brachte ihn als Jugendlichen zum FC Barcelona, wo Lionel Messi (39) von 2000 bis 2021 spielte. Derzeit spielt er für Inter Miami in den USA. Mit der argentinischen Nationalmannschaft nahm Messi an sechs Weltmeisterschaften teil.

Nach der 0:1-Niederlage Argentiniens gegen Spanien im jüngsten WM-Finale war Messi in seine Heimatstadt geflogen, um bei seinem Vater zu sein. Nach mehr als einer Woche kehrte er laut der Zeitung «La Nación» am 29. Juli in die USA zurück.