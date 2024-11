Der enttäuschte Lionel Messi nach dem Ausscheiden gegen Atlanta Keystone

Miami mit Lionel Messi scheitert in der Major League Soccer überraschend in der ersten Playoff-Runde. Die Mannschaft aus Florida verliert die entscheidende dritte Partie gegen Atlanta 2:3.

SDA

Miami ging durch den Paraguayer Matias Rojas (17.) in Führung, doch der Senegalese Jamal Thiaré sorgte mit zwei Toren (19./21.) schnell für den Umschwung zugunsten Atlantas. Messi konnte in der zweiten Halbzeit per Kopfball (65.) noch ausgleichen, doch auf den dritten Treffer Atlantas durch den Polen Bartosz Slisz (76.) hatte auch der achtfache Weltfussballer keine Antwort mehr.

Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta brachte es dagegen nur auf 40 Punkte und rutschte erst über die Qualifikation in die Playoffs.

sda