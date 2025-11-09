  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

MLS Messi führt Miami mit Doppelpack in die Playoff-Viertelfinals

SDA

9.11.2025 - 10:21

Lionel Messi führt Inter Miami ins Viertelfinal der MLS-Playoffs
Lionel Messi führt Inter Miami ins Viertelfinal der MLS-Playoffs
Keystone

Lionel Messi führt Inter Miami erstmals in der noch jungen Klubgeschichte ins Viertelfinal der MLS-Playoffs. Beim 4:0-Sieg gegen den Nashville SC schiesst er zwei Tore.

Keystone-SDA

09.11.2025, 10:21

09.11.2025, 10:49

Der Argentinier brachte Miami früh nach einem Solo in Führung (10.) und doppelte rund fünf Minuten vor der Halbzeitpause von fast der gleichen Position nach. In der zweiten Halbzeit entschied Tadeo Allende mit seinen beiden Treffern in der 73. und 76. Minute die Partie endgültig, Messi war an beiden Toren beteiligt.

Im Playoff-Viertelfinal in zwei Wochen trifft Inter Miami nun auf den Cincinnati FC. Im Vorjahr war das Team um den achtfachen Weltfussballer Messi als Sieger der Hauptrunde überraschend in der ersten Playoff-Runde gescheitert.

Das könnte dich auch interessieren

Bürki: «Mit Messis Bodyguard will ich mich nicht anlegen»

Bürki: «Mit Messis Bodyguard will ich mich nicht anlegen»

Roman Bürki spielt seit drei Jahren in den USA. Einen Titel hat er mit St. Louis noch nicht gewonnen, etwas Wertvolles hat er dennoch erobert: Das Trikot von Superstar Lionel Messi. Der Goalie erzählt bei blue Sport, wie es dazu kam.

13.05.2025

Meistgelesen

SNL nimmt Trump aufs Korn +++ US-Armee schickt Soldaten in Deutschland zur Tafel
Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer
Juan Carlos spricht erstmals über das Leben seines Bruders, das er ihm nahm

Videos aus dem Ressort

Mehmedi und Fringer erklären das Erfolgsgeheimnis des FC Thun

Mehmedi und Fringer erklären das Erfolgsgeheimnis des FC Thun

Ein Drittel der Meisterschaft ist gespielt und der FC Thun führt die Tabelle der Super League sensationell an. Die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Rolf Fringer erklären das Erfolgsgeheimnis des Aufsteigers.

09.11.2025

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

09.11.2025

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

08.11.2025

Mehmedi und Fringer erklären das Erfolgsgeheimnis des FC Thun

Mehmedi und Fringer erklären das Erfolgsgeheimnis des FC Thun

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winti-Fans an

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wiedersehen der Bayern-Talente. So schwärmen Basels Daniliuc und Luganos Mai füreinander

Wiedersehen der Bayern-TalenteSo schwärmen Basels Daniliuc und Luganos Mai füreinander

Becher und Würste fliegen. GC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winterthur-Fans an

Becher und Würste fliegenGC-Trainer Scheiblehner legt sich mit Winterthur-Fans an

«Nicht Super-League-würdig». Luzerner nach 2:3-Pleite in Zürich komplett bedient

«Nicht Super-League-würdig»Luzerner nach 2:3-Pleite in Zürich komplett bedient

Serie A. Britschgi verhilft Parma zum Remis gegen Milan

Serie ABritschgi verhilft Parma zum Remis gegen Milan

Challenge-League-Highlights. Leader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Challenge-League-HighlightsLeader Aarau geht bei Schlusslicht Bellinzona 1:5 unter

Traumtor im Video. Bertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg

Traumtor im VideoBertone schiesst Thun in der 90. Minute per Freistoss zum Sieg