Lionel Messi führt Inter Miami ins Viertelfinal der MLS-Playoffs Keystone

Lionel Messi führt Inter Miami erstmals in der noch jungen Klubgeschichte ins Viertelfinal der MLS-Playoffs. Beim 4:0-Sieg gegen den Nashville SC schiesst er zwei Tore.

Keystone-SDA SDA

Der Argentinier brachte Miami früh nach einem Solo in Führung (10.) und doppelte rund fünf Minuten vor der Halbzeitpause von fast der gleichen Position nach. In der zweiten Halbzeit entschied Tadeo Allende mit seinen beiden Treffern in der 73. und 76. Minute die Partie endgültig, Messi war an beiden Toren beteiligt.

Im Playoff-Viertelfinal in zwei Wochen trifft Inter Miami nun auf den Cincinnati FC. Im Vorjahr war das Team um den achtfachen Weltfussballer Messi als Sieger der Hauptrunde überraschend in der ersten Playoff-Runde gescheitert.

Das könnte dich auch interessieren