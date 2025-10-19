  1. Privatkunden
MLS Messi trifft dreifach, verpasst aber einen Rekord

SDA

19.10.2025 - 08:43

Captain Lionel Messi und Jordi Alba jubeln nach einem weiteren Treffer des Argentiniers.
Bild: Keystone

Superstar Lionel Messi unterstreicht seine starke Form in der MLS mit drei Toren beim 5:2-Erfolg von Inter Miami in Nashville. Dennoch verpasst der Weltmeister einen Rekord.

Keystone-SDA

19.10.2025, 08:43

19.10.2025, 09:00

Mit 29 Toren war der Argentinier treffsicherster Angreifer der Qualifikation in der MLS, zudem bereitete er 19 Treffer vor. Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit insgesamt 49 Torbeteiligungen (34 Tore und 15 Assists) erfolgreicher. Der Klub des Weltmeisters geht als Tabellendritter in die Playoffs und trifft dort erneut auf Nashville.

Seine erste Niederlage nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Der Deutsche unterlag mit den Vancouver Whitecaps Dallas mit 1:2 und musste die Tabellenführung in der Western Conference vor dem Auftakt in die Playoffs doch noch an San Diego abgeben.

Von den vier in der nordamerikanischen Liga engagierten Schweizern schaffte es lediglich einer direkt in die Playoffs: Stefan Frei, der mittlerweile auch den amerikanischen Pass besitzt, belegte mit den Seattle Sounders in der Western Conference Platz 5. Maren Haile-Selassie kämpft mit den Chicago Fire in der «Wild Card Round» gegen Orlando um einen Platz in den Playoffs. Diesen verpasste Roman Bürki mit St. Louis ebenso wie Maxime Dominguez mit Toronto.

