Lionel Messi legt im Rennen um den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen der WM 2026 wieder vor.

WM-Finalist Lionel Messi hat die Nase im Kampf um den Goldenen Schuh wieder vorne – Kylian Mbappé kann im Spiel um 3 noch punkten, Erling Haaland ist nicht mehr Rennen

Der 39-jährige Captain von Titelverteidiger Argentinien überholte dank seiner beiden Vorlagen beim 2:1-Halbfinalsieg gegen England in Atlanta Frankreichs Kylian Mbappé.

Beide erzielten bisher acht Tore, Messi kommt nun auf vier Vorlagen, Mbappé auf drei. Bei Torgleichstand entscheidet die Anzahl der Vorlagen über die Platzierung in der Wertung des Weltverbands FIFA.

Beide können an der WM noch einmal zuschlagen. Messi trifft in seinem dritten WM-Final am Sonntag in East Rutherford auf Europameister Spanien, Mbappé spielt tags zuvor mit Frankreich gegen England um Platz 3.

Mit den Vorlagen zu beiden Treffern der Albiceleste gegen die Three Lions kommt Messi am XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mittlerweile auf insgesamt zwölf Torbeteiligungen. Mbappé liegt bei elf. Platz 3 belegt in der Torschützenliste der mit Norwegen im Viertelfinal ausgeschiedene Erling Haaland mit sieben Treffern.