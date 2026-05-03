Harter Aufprall für Lionel Messi und Inter Miami: Das Team verliert gegen Orlando City trotz 3:0-Führung Keystone

In seinem 100. Spiel für Inter Miami erlebt Lionel Messi eine bitter Niederlage. Sein Team verliert das MLS-Duell gegen Orlando City trotz 3:0-Führung noch 3:4.

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Messi erzielte in der 33. Minute das 3:0 und hatte zuvor bereits die beiden ersten Treffer vorbereitet. Doch Orlando City drehte die Partie noch komplett: Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und stellte damit den Ausgleich her, ehe Tyrese Spicer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Für Inter Miami war es die erste Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie. Ausserdem wartet das Team auch im vierten Anlauf weiterhin auf den ersten Heimsieg im neuen Stadion. Damit wurde Klub-Besitzer David Beckham der 51. Geburtstag gründlich verdorben.