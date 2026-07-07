Mit Argentinien und Ägypten treffen im Achtelfinal am Dienstag in Atlanta (18.00 Uhr MESZ) die erfolgreichsten Nationalteams Südamerikas und Afrikas aufeinander.

Titelverteidiger Argentinien trifft als 16-facher Copa-America-Sieger auf den siebenmaligen Afrika-Cup-Gewinner Ägypten. Im Mittelpunkt steht dabei auch das Duell zweier Altstars: Lionel Messi und Mohamed Salah stehen sich im Nationaldress erstmals und wohl auch zum letzten Mal gegenüber.

Mit drei Siegen ist Argentinien ohne Probleme durch die Gruppenphase spaziert. Im Sechzehntelfinal gegen Neuling Kap Verde musste die «Albiceleste» aber überraschend Überstunden machen. Erst ein spätes Eigentor bewahrte die Argentinier vor einer der grössten Blamagen der WM-Geschichte.

Erkennbar ist: Die Argentinier spielen nicht mit der Intensität der Franzosen. Sie sind auch kein «fehlerfreies Uhrwerk», wie Österreichs Trainer Ralf Rangnick den Europameister Spanien huldvoll nannte. Aber sie haben eben Messi. Sieben der bisher elf Turniertore erzielte der argentinische Captain selbst und unterstrich damit seine enorme Bedeutung für den Titelverteidiger.

Ägyptischer «König» adelt Messi

Ägypten sorgte seinerseits mit dem erstmaligen Einzug in die WM-Achtelfinals für Jubelstürme in der Heimat. Nach einem 1:1 nach Verlängerung gegen Australien setzten sich die Nordafrikaner im Penaltyschiessen mit 4:2 durch und schrieben Fussballgeschichte. «Es ist einer der besten Tage meines Lebens», sagte Salah nach dem historischen Erfolg. Auf die Frage, welchen der vielen Superstars er für seinen «letzten Tanz» bei einer WM auserwählen würde, antwortete der als ägyptischer «König» gefeierte Fussballstar ohne Zögern: «Messi.»

Auf Pflichtspielebene treffen die zwei Teams erstmals aufeinander. Ein Testspiel im Jahr 2008 gewann Argentinien 2:0. Auf den Sieger wartet im Viertelfinal die Schweiz oder Kolumbien.