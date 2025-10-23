Lionel Messi wechselte 2023 in die USA Keystone

Lionel Messi verlängert den Ende Jahr auslaufenden Vertrag bei Inter Miami in der amerikanischen MLS, wie sein Klub am Donnerstag in einem Video auf Instagram mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Der Argentinier ist seit 2023 teil von Inter Miami, in der Liga erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Gemäss der Nachrichtenagentur AFP bleibt Messi bis Ende 2028.

Mit der Vertragsverlängerung hält sich der 38-Jährige eine WM-Teilnahme 2026 mit Titelverteidiger Argentinien offen. Zuerst stehen für Messi nun aber ab dem kommenden Wochenende die MLS-Playoffs an, in denen es um den Titel geht.