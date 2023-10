Lionel Messi kann Inter Miamis Verpassen der Playoffs nicht mehr verhindern. imago

Rückschlag für Xherdan Shaqiris Chicago. Nach zwei Siegen in Folge verlor Fire zu Hause gegen Charlotte mit 0:2 und verpasste damit die grosse Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Bereits gelesen ist die Messe hingegen für Lionel Messis Inter Miami.

Xherdan Shaqiri und seine Teamkollegen zeigten gegen Charlotte eine schwache Leistung und werden am 21. Oktober, dem letzten Spieltag, auswärts gegen New York City antreten. Als Elfter der Eastern Conference hat Fire sein Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen.

Immerhin haben Shaqiri und Co. aber noch eine Chance. Ganz im Gegenteil zu Superstar Lionel Messi, der mit seinem Klub Inter Miami die Playoffs verpasst hat. Miami verlor am Samstagabend zu Hause mit 0:1 gegen den FC Cincinnati. Durch die 17. Saisonniederlage kann Miami zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison nicht mehr den Sprung in die Meisterschaftsrunde schaffen.

Messi hatte fünf der sechs vorangegangenen Spiele gefehlt, weil ihm eine alte Narbe zu schaffen machte. Der argentinische Weltmeister wurde am Samstag unter dem tosenden Applaus der Fans in der 55. Minute eingewechselt, blieb aber im vierten Ligaspiel in Folge ohne Torerfolg, nachdem er bei seinem MLS-Debüt beim 2:0 gegen die New York Red Bulls gleich einen Treffer erzielt hatte.

«Offensichtlich fehlte ihm der Rhythmus»

Insgesamt markierte Messi in 13 Liga- und Pokalspielen bisher zwölf Tore. Es könnte aber Messis letzter Auftritt in dieser Saison in der MLS gewesen sein, zumal er mit der Albiceleste am 12. und 17. Oktober in der WM-Qualifikation gefordert ist.

Zwar zog Messi nur vier Minuten nach seiner Einwechslung ein Foul auf sich, doch sein anschliessender Freistoss aus 25 Metern ging weit am Tor vorbei. Álvaro Barreal brachte die Gäste in der 78. Minute in Führung. In der Nachspielzeit hatte Messi erneut per Freistoss die Ausgleichschance, doch auch dieser Schuss verfehlte den Kasten deutlich.

«Was die Verletzung betrifft, geht es ihm gut. Es gibt keine Probleme», sagte Inter-Trainer Gerardo Martino: «Da er in letzter Zeit nicht gespielt hat, fehlte ihm offensichtlich der Rhythmus. Deshalb hat er 35 Minuten gespielt.»

Rooney nicht mehr Trainer von D.C. United

Auch D.C. United hat die Playoffs verpasst. Der frühere englische Starstürmer Wayne Rooney ist nach nur einer Saison seinen Trainerjob beim Klub aus Washington wieder los. D.C. United verkündete am Samstag nach einem 2:0-Sieg gegen New York City FC die einvernehmliche Trennung vom 37-Jährigen. Grund dürfte das vorzeitige Verpassen der Playoffs sein, auch wenn Rooney die Punktebilanz der Mannschaft verbessert hatte.

Wayne Rooney muss in Washington gehen. Keystone

Rooney hatte das Amt bei D.C. United im Vorjahr übernommen. Zum Ende seiner Profikarriere hatte er 48 Partien für das Team aus der US-Hauptstadt bestritten und gehörte zu den Topstars der MLS. Danach war er zwei Jahre lang Trainer beim englischen Klub Derby County. «Wir sind Wayne Rooney für alles dankbar, was er für unseren Club und für den Fussball in der Hauptstadt getan hat», sagte Jason Levien, Geschäftsführer von D.C. United, zur Trennung von Rooney.

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb — D.C. United (@dcunited) October 8, 2023

DPA/jar