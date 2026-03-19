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Meilenstein Messi erzielt sein 900. Tor als Fussball-Profi – und kann am Ende trotzdem nicht jubeln

SDA

19.3.2026 - 06:49

Lionel Messi steht nun bei 900 Toren als Fussball-Profi.
Lionel Messi steht nun bei 900 Toren als Fussball-Profi.
Imago

Lionel Messi erreicht einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Der Argentinier erzielt sein 900. Tor als Fussball-Profi. Inter Miami scheidet im CONCACAF Champions Cup trotzdem aus.

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:49

19.03.2026, 07:08

Messi traf beim 1:1 im Rückspiel des Achtelfinals gegen Nashville vor heimischem Publikum zum 1:0. Weil das Hinspiel torlos geendet hatte, reichte das neuerliche Unentschieden Inter Miami wegen der Auswärtstore-Regel nicht fürs Weiterkommen.

Nach offizieller Zählart erzielte Messi 672 seiner 900 Tore für den FC Barcelona. Dazu kommen 115 Treffer für Argentiniens Nationalteam, 32 für Paris Saint-Germain und nunmehr 81 für Miami.

Die 900 Tore schaffte Messi schneller als der etwas ältere Cristiano Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, der mittlerweile 41-jährige Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt. Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien als der Portugiese.

Unklar ist, auf wie viele Treffer der Brasilianer Pelé in seiner Karriere tatsächlich kam. Manche Fussball-Historiker verorten ihn jenseits der 1000-Tore-Marke und zählen auch die Tore in Partien gegen unterklassige Mannschaften. Andere Quellen kommen auf nur etwa 650 Treffer.

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