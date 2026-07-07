Lionel Messi hat diesmal einen Negativ-Rekord aufgestellt. Der Bestmarken-Sammler aus Argentinien verschoss im Achtelfinale gegen Ägypten bei der Weltmeisterschaft den zweiten Elfmeter im Turnierverlauf. So ein Lapsus war bislang noch keinem Spieler in der WM-Geschichte unterlaufen, Elfmeterschiessen nicht eingerechnet. In der 21. Minute der Partie in Atlanta scheiterte Messi mit einem halbhohen Schuss an Torwart Mostafa Shoubir. Die Ägypter führten zu dem Zeitpunkt nach einem Treffer von Yasser Ibrahim (15.) mit 1:0.

Messi, der bei der WM bis zum Match gegen Ägypten sieben Tore erzielt und die WM-Bestmarke von Miroslav Klose (16) mit insgesamt 20 WM-Toren pulverisiert hatte, war auch schon beim 2:0 in der Gruppenphase gegen Österreich mit einem Elfmeter gescheitert. Er hatte das Tor verfehlt, danach aber beide Tore für den Titelverteidiger erzielt.

Insgesamt war es bereits der vierte verschossene Elfmeter des 39-Jährigen aus dem Spiel heraus bei seinen sechs WM-Teilnahmen – bei acht Versuchen. Macht eine Quote von nur 50 Prozent. 2018 in Russland hatte er einen Elfmeter gegen Island verschossen, 2022 auf dem zum Titel in Katar einen weiteren gegen Polen.