USA Messis Pässe entscheiden für Inter Miami

SDA

6.12.2025 - 23:00

Inter Miami mit Lionel Messi (Mitte) jubelt im Playoff-Final gegen Vancouver und wird Meister der Major League Soccer
Keystone

Die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller gestalten den Playoff-Final der Major League Soccer (MLS) überlegen, verlieren aber gegen Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Messis Pässe entscheiden.

Keystone-SDA

06.12.2025, 23:00

Die Assists von Lionel Messi entschieden den Final und verwehrten Thomas Müller die Krönung seiner ersten Monate in Übersee. Inter Miami nützte den Heimvorteil. Messi tauchte zwar lange ab in diesem Final, lieferte vor 21'000 Zuschauern aber den entscheidenden Pass zum 2:1 durch seinen argentinischen Landsmann Rodrigo de Paul (71.). Und auch beim 3:1 in der Nachspielzeit durch Tadeo Allende (96) kam der Assist von Messi.

Der Playoff-Final machte auch deutlich, dass Fussball in den USA im Jahr vor der Heim-WM immer noch äusserst personen-bezogen daher kommt. Jeder Ballbesitz von Messi sorgte für Jubel, obwohl Messi lange nicht glänzte. Gar euphorisch beklatscht wurden Passstafetten mit seinen ehemaligen Barça-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba, die mit dem Final ihre Karrieren beendeten.

