Der Vater von Argentiniens Superstar Lionel Messi ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Der Argentinier litt an Bauchspeicheldrüsen-Krebs.

Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, ist Jorge Messi am Freitagabend in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario gestorben.

Dass Lionel Messis Vater schwer erkrankt ist, wurde bereits während der WM publik. Der Superstar erzielte im ersten WM-Spiel gegen Algerien einen Hattrick und brach danach in Tränen aus. «Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht», sagte er damals.

Jorge war auch der Berater seines Sohns. Er fädelte auch die Transfers seines Sohnes von Barcelona zu PSG und später nach Miami ein, wo der heute 39-Jährige noch immer spielt.

Eine Stellungnahme der Familie gibt es Stand jetzt noch nicht.