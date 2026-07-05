Der WM-Achtelfinal zwischen Mitgastgeber Mexiko und England beginnt wegen der Wetterbedingungen in Mexiko City (mindestens) eine Stunde später. Neue Anstosszeit soll um 3.00 Uhr Schweizer Zeit sein.

Über Mexikos Hauptstadt zogen am Sonntagabend Gewitter und Starkregen. «Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität», hiess es im Live-Ticker des Weltverbandes.

Schon Mexikos Sechzehntelfinal gegen Ecuador im ehrwürdigen Aztekenstadion hatte aus Sicherheitsgründen wegen eines Gewitters mit 60 Minuten Verspätung begonnen. Mexiko gewann die Partie 2:0.