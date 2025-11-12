  1. Privatkunden
Kostenpunkt: 175 US-Dollar FIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

dpa

12.11.2025 - 19:00

Donald Trump und Gianni Infantino haben vor der Weltmeisterschaft 2026 gut lachen.
KEYSTONE

Nebst den ungeheuren Ticketpreisen für die WM-Endrunde 2026 in Nordamerika schlagen nun auch die Parkplatzpreise hohe Wellen. So kann ein Parkplatz bei einer Partie bis zu 175 US-Dollar kosten.

,

DPA, Tobias Benz

12.11.2025, 19:00

12.11.2025, 19:40

Die Fussball-WM im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird für Fans immer kostspieliger. Nachdem bereits die Ticketpreise für die Spiele in die Höhe geschossen sind, droht auch das Parkieren am Matchtag teurer zu werden als üblich.

Wie Zahlen der FIFA zeigen, kostet eine Parkkarte bis zu 175 US-Dollar. Der Weltverband hat für die Vergabe von Parkplätzen extra eine eigene Website aufgeschaltet. Dort können bereits für die meisten Spiele Parkplätze gemietet werden. Die Preise variieren dabei je nach Partie zwischen 75 und 175 US-Dollar (Halbfinal in Dallas).

Die Parkplatz-Preise für den Final sind noch nicht bekannt. Für die Fans könnte das insbesondere in den USA zu einem Problem werden, da die grossen US-Stadien, die üblicherweise für die NFL genutzt werden, nicht optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind.

Eine Parkkarte für das Halbfinalspiel in Dallas kostet 175 US-Dollar.
US-Sportfans seien sich gewohnt, mit dem Auto an Spiele zu fahren, weshalb um die Stadien üblicherweise sehr viele Parkmöglichkeiten vorhanden sind, schreibt «The Athletic», warnt aber, dass diese Parkfelder während der Weltmeisterschaft grösstenteils aus Sicherheitsgründen gesperrt oder anderweitig verwendet werden.

Das Newsportal berichtet zudem, dass bei den über die Website gekauften Parktickets unklar sei, wo genau sich die ausgewiesenen Parkplätze befinden würden. Lediglich in der Anzeige für das Stadion in Miami wird eine ungefähre Distanz angegeben – dabei handelt es sich um eine Gehzeit von 18 Minuten bis zum Stadion.

Mexikos Präsidentin will ihre WM-Eintrittskarte verschenken

Die begehrte Eintrittskarte mit der Nummer 001 bekommt Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, doch sie will sie nicht nutzen, sondern verschenken.

Ihr Ticket mit der Nummer 001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fussball liebe, sich den Kauf einer Eintrittskarte aber nicht leisten könne, sagt die Linkspolitikerin.

Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, erklärt Sheinbaum auf einer Pressekonferenz: «Wir denken noch darüber nach, wie wir die Frau auswählen, die das Ticket bekommt.»

Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. (Archivbild)
dpa

1'825 US-Dollar für das teuerste Ticket

Für das Eröffnungsspiel kursierten laut dem Portal «The Athletic» Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1'825 US-Dollar für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8'364 Peso (rund 455 US-Dollar).

An der Weltmeisterschaft 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Turnier dauert nach dem Auftakt mehr als fünf Wochen. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen.

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

11.11.2025

