Gegen Tschechien bekam die Torwart-Ikone Guillermo Ochoa in Mexiko-Stadt nochmals einen Teileinsatz. Nach seinem sechsten WM-Turnier wird der bald 41-Jährige seine Karriere beenden.

Darum geht’s Guillermo Ochoa wurde beim 3:0 gegen Tschechien unter grossem Jubel eingewechselt und mit emotionalen Szenen von Fans und Mitspielern geehrt.

Der Torhüter absolvierte 154 Länderspiele und nimmt nach seinem sechsten WM-Turnier im Alter von fast 41 Jahren Abschied von der mexikanischen Nationalmannschaft.

Ochoa prägte besonders die WM-Turniere 2014, 2018 und 2022 mit starken Leistungen.

Viele Fans forderten Guillermo Ochoa gegen Tschechien bereits in der Startelf. Kein Wunder, schliesslich stand Mexiko bereits vor dem Spiel als Gruppensieger fest. Nach 78 Minuten ist es im Aztekenstadion dann endlich so weit – die mexikanische Torhüter-Legende ersetzt unter lautem Jubel Raúl Rangel im Tor der Gastgeber. Natürlich bekommt er gleich die Captainbinde.

Und Ochoa darf gar noch einen Treffer bejubeln. Er schlägt den Ball in der Nachspielzeit auf die rechte Aussenbahn. Roberto Alvarado wird nicht richtig attackiert und kann querlegen. Álvaro Fidalgo kommt angelaufen und wuchtet die Kugel zum 3:0-Endstand ins obere linke Eck.

Nach dem Spiel küsst Ochoa noch innig den rechten Pfosten – danach feiern ihn die Mitspieler und werfen ihn in die Luft. Danach holt sich Ochoa, der nun 154 Länderspiele in über 20 Jahren für die mexikanische Nationalmannschaft absolvierte, in Begleitung seiner Kinder von den Fans den verdienten Applaus ab.

«Viele Jahre und viele Geschichten gehen mir durch den Kopf. Hier habe ich mein erstes Spiel bestritten, mit meinem Verein Titel gewonnen und mit der Nationalmannschaft grosse Momente erlebt», sagte Ochoa nach der Partie. Aktuell empfinde er vor allem Dankbarkeit gegenüber den Fans, seinen Mitspielern und dem Trainer, weil «sie mir diesen letzten Moment ermöglicht haben».

Guillermo Ochoa mit seinen Kindern. www.imago-images.de

Nach sechster WM ist Schluss

Für den bald 41-Jährigen (am 13. Juli Geburtstag) ist es das sechste und letzte WM-Turnier. Nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo waren gleich oft dabei: Ochoa war anders als der Argentinier oder der Portugiese 2006 und 2010 nicht zum Einsatz gekommen. Bei seinen Auftritten 2014, 2018 und 2022 lief der reaktionsstarke Keeper regelmässig zur Höchstform auf und hexte sich so in die Herzen der Fussball-Fans.

Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, betonte Ochoa jüngst unter Tränen in einem Interview der FIFA: Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. «Ich sehe keinen Sinn mehr im Fussball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen.»