Michael Frey kehrt nach der Vertragsauflösung bei den Grasshoppers nach Belgien zurück.

Michael Frey verliess die Grasshoppers schon nach einem halben Jahr wieder

Der 32-jährige Berner Stürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Royal Antwerpen, wie sein neuer Klub mitteilte.

Frey stand bereits zwischen Sommer 2021 und Winter 2024 69 Mal für Antwerpen im Einsatz und erzielte dabei 33 Tore.

In der am Freitag in einer Woche beginnenden neuen Saison der belgischen Meisterschaft stehen neben Frey fünf weitere Schweizer im Einsatz: Yann Sommer, Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic beim Meister Brügge, Roggerio Nyakossi bei Leuven und Marc Giger bei Union Saint-Gilloise.