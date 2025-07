Michel Platini zuhause ausgeraubt. KEYSTONE

Am Freitagmorgen haben Diebe das Haus von Fussball-Legende und früherem UEFA-Präsident Michel Platini ausgeraubt.

Michel Platini hat in seiner Fussball-Karriere fast alles abgeräumt, was es zu gewinnen gibt. Der französische Edeltechniker führte Les Bleus 1984 zum EM-Triumph. Gleich drei Mal (1983-85) gewann der Zehner den Ballon d'Or. 1985 triumphierte er mit Juventus im Europapokal der Landesmeister.

Am Freitagmorgen ist aber der Trophäenschrank inklusive Medaillen um einige Objekte erleichtert worden. In den frühen Morgenstunden ist in sein Haus in der Nähe von Marseille eingebrochen worden, wie der Radiosender «RTL» berichtet. Die Diebe hätten es insbesondere auf den Gartenpavillon abgesehen, wo die meisten Pokale ausgestellt waren. Etwa zwanzig Trophäen haben die Einbrecher mitlaufen lassen, heisst es im Bericht.

Platini soll dabei einen Dieb überrascht haben, doch dieser konnte offenbar fliehen. Der 70-Jährige blieb bei der Aktion unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Marseille hat eine Untersuchung wegen schweren Einbruchsdiebstahls eingeleitet.

Nach seinem Rücktritt machte Platini auf Funktionärsebene Karriere und wurde UEFA-Boss (2007-2015), ehe er zusammen mit FIFA-Chef Sepp Blatter über eine Korruptionsaffäre stolperte. Inzwischen wurden die beiden freigesprochen.