Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung 24.05.2026

Bei St.Gallens Mihailo Stevanovic gibt es nicht nur Titel-Freuden, sondern demnächst auch Vater-Freuden. Der 24-Jährige wird bald zum ersten Mal Vater und gibt seiner Frau eine Liebeserklärung ab.

Auf der Bühne bei der Cup-Feier des FC St. Gallen sagt Mihailo Stevanovic zu den unzähligen Fans auf dem Marktplatz, dass er sich nicht nur über den Cupsieg freue, sondern auch bald zum ersten Mal Vater werde. Im Interview mit blue Sport sagt er: «Der Moment, als sie mir gesagt hat, dass ich Vater werde, war der schönste in meinem Leben. Ich bin super stolz auf sie und jede andere Frau, die ein Baby trägt. Ich liebe sie ganz fest und es macht mich super glücklich.»

Mit dem Cupsieg habe er ihr ein Geschenk machen können, erklärt Stevanovic und ergänzt: «Sie hat mir das noch grössere Geschenk gemacht.» Auf die bald anstehenden kurzen Nächte als frischgebackener Vater sagt er: «Heute ist der perfekte Moment, um zu lernen, mit wenig Schlaf auszukommen.»

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