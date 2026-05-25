  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Baby im Anflug Cup-Sieger Stevanovic macht süsse Liebeserklärung an seine schwangere Frau

Sandro Zappella

25.5.2026

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

24.05.2026

Bei St.Gallens Mihailo Stevanovic gibt es nicht nur Titel-Freuden, sondern demnächst auch Vater-Freuden. Der 24-Jährige wird bald zum ersten Mal Vater und gibt seiner Frau eine Liebeserklärung ab.

,

Sandro Zappella, Manuel Rupp

25.05.2026, 09:00

25.05.2026, 09:26

Auf der Bühne bei der Cup-Feier des FC St. Gallen sagt Mihailo Stevanovic zu den unzähligen Fans auf dem Marktplatz, dass er sich nicht nur über den Cupsieg freue, sondern auch bald zum ersten Mal Vater werde. Im Interview mit blue Sport sagt er: «Der Moment, als sie mir gesagt hat, dass ich Vater werde, war der schönste in meinem Leben. Ich bin super stolz auf sie und jede andere Frau, die ein Baby trägt. Ich liebe sie ganz fest und es macht mich super glücklich.»

Mit dem Cupsieg habe er ihr ein Geschenk machen können, erklärt Stevanovic und ergänzt: «Sie hat mir das noch grössere Geschenk gemacht.» Auf die bald anstehenden kurzen Nächte als frischgebackener Vater sagt er: «Heute ist der perfekte Moment, um zu lernen, mit wenig Schlaf auszukommen.»

Mehr zum FC St. Gallen

Görtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

Görtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

24.05.2026

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

24.05.2026

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

24.05.2026

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

24.05.2026

Meistgelesen

Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?
Fischer am Hallwilersee bestohlen
Michelle Hunziker verteidigt Thomas Gottschalk – trotz Kritik

Mehr Fussball

FCSG-Captain geht auch beim Bier voran. Görtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

FCSG-Captain geht auch beim Bier voranGörtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

Euphorische Fans feiern langersehnten Titel. «Beim letzten St. Galler Cupsieg war ich noch flüssig»

Euphorische Fans feiern langersehnten Titel«Beim letzten St. Galler Cupsieg war ich noch flüssig»

Schweizer Cup. St.Gallen entspannt und mit positiven Erinnerungen

Schweizer CupSt.Gallen entspannt und mit positiven Erinnerungen

Sport-Videos

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

24.05.2026

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

24.05.2026

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

24.05.2026

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Mehr Videos