Wechselt Granit Xhaka zur AC Milan? Das heisse Gerücht um den Nati-Captain ist zuletzt abgekühlt. Xhaka sei den Rossoneri zu teuer, heisst es. Bleibt der Schweizer jetzt doch bei Bayer Leverkusen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Interesse von der AC Milan an Granit Xhaka ist abgeflacht – ein offizielles Angebot ist bislang offenbar ausgeblieben.

Ein Transferpaket von rund 40 Millionen Euro (inkl. Gehalt und Ablöse) für den bald 33-jährigen Mittelfeldspieler ist Milan dem Vernehmen nach zu gross.

So könnte Xhakas Zukunft zumindest kurzfristig doch in Leverkusen liegen, zumal er bei Bayer noch einen Vertrag bis 2028 hat. Beim richtigen Angebot könnte der Schweizer aber doch noch wechseln. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen machte das Gerücht die Runde, die AC Milan und ihr neuer Sportchef – der Albaner Igli Tare – hätten grosses Interesse an einer Verpflichtung von Granit Xhaka. Der Rekord-Nati-Spieler selbst hatte davor öffentlich einen Abschied aus Leverkusen in Erwägung gezogen und gesagt, dass er den anstehenden Umbruch bei Bayer nicht unbedingt miterleben wolle.

Medienberichten zufolge hat sich Xhaka mit Milan bereits auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Nun sollen sich die Norditaliener in Ablöseverhandlungen mit Leverkusen befinden. Doch die Verhandlungen stocken. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio seien die Forderungen aus Deutschland für den Mittelfeldspieler, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2028 hat, für Milan zu hoch.

Auch der «Kicker» berichtet, das Interesse der Rossoneri sei «extrem abgekühlt», nachdem klar wurde, dass Xhaka im Gesamtpaket mit Ablöse und Dreijahresvertrag rund 40 Millionen Euro kosten würde. So viel Geld will Milan offenbar nicht mehr in einen Spieler investieren, der im September 33 Jahre alt wird. Stattdessen rückt mit Ardon Jashari ein deutlich jüngerer Schweizer in den Fokus der Italiener.

Wer kann und will sich Xhaka leisten?

Dem Fachmagazin zufolge sei ein Xhaka-Wechsel nach Mailand mittlerweile sogar «unwahrscheinlich», zumal ihn Leverkusen auch gerne halten würde. Es spreche alles dafür, dass der Nati-Captain im Juli den Trainingsbetrieb wieder in Leverkusen aufnimmt. Was nicht bedeuten würde, dass Xhakas Abgang definitiv vom Tisch wäre.

«So könnte ein unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien Xhaka aus Leverkusen weglocken», schreibt der «Kicker». Auch Galatasaray Istanbul hatte bereits vor einigen Wochen Interesse am Spielmacher bekundet. Für einen zahlungskräftigen Top-Klub könnte er ebenfalls interessant werden.

Vieles scheint offen in der Transfersaga. Ausgeschlossen ist indes eine sofortige Rückkehr zum FC Basel. Auch wenn Xhaka höchstpersönlich beim Abschied seines Bruders Taulant im St. Jakob-Park Ende Mai verkündete: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier.» Kurz darauf stellte er klar, dass eine Rückkehr in diesem Sommer keine Option sei.

