Spielabbruch und 23 Rote Karten Militärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

Björn Lindroos

9.3.2026

Üble Massenschlägerei in Brasilien

Üble Massenschlägerei in Brasilien

09.03.2026

Wildwest-Szenen in Brasilien. Im Endspiel der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais brach eine heftige Massenschlägerei aus, bei der gar die Militärpolizei einschreiten musste. Das Spiel wurde abgebrochen, es regnete ganze 23 Rote Karten.

Björn Lindroos

09.03.2026, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer üblen Schlägerei in Brasilien verteilte der Schiedsrichter 23 Rote Karten.
  • Die Militärpolizei musste gar einschreiten, um die Spieler voneinander zu trennen.
  • Mittendrin waren ein alter Bekannter und ein zukünftiger BVB-Spieler.
Mehr anzeigen

Wüste Szenen in Brasilien. Im Final der Staatsmeisterschaft des Bundesstaats Minas Gerais zwischen Cruzeiro und Atlético Mineiro kam es Sonntagnacht in den Schlussminuten zu einer üblen Schlägerei auf dem Feld.

Auslöser war ein Foul von Cruzeiro-Stürmer Christian am gegnerischen Torhüter Everson tief in der Nachspielzeit. Dem Goalie brannten nach dem Zusammenprall die Sicherungen durch. Er warf seinen Gegenspieler um und drückte ihn mit den Knien auf den Boden. Dann folgte die totale Eskalation.

Polizeischutz für den Schiri

Auf dem Platz entstand eine riesige Rudelbildung, wobei die Spieler übel aufeinander einschlugen. Es flogen Fäuste und die Akteure gingen sogar mit Fusstritten aufeinander los. Sicherheitskräfte und gar die Militärpolizei mussten einschreiten, um die Gemüter zu beruhigen.

Mittendrin ein alter Bekannter: Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Hulk machte seinem Namen alle Ehre und schlug einem Gegenspieler derart heftig auf den Kopf, dass dieser zu Boden ging. 

Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan konnte nur machtlos zusehen und soll sogar Polizeischutz gefordert haben. Nach rund zehn Minuten purem Chaos brach er die Partie schliesslich ab. Das Spiel wurde mit einem 1:0 für Cruzeiro gewertet.

Hulk gibt Schiri Mitschuld

Nach dem Spiel griff der Unparteiische dann aber durch. Er verteilte ganze 23 Rote Karten. Auch Hulk musste einen Platzverweis hinnehmen, ebenso wie Talent Kauã Prates, der ab dem kommenden Sommer für Borussia Dortmund spielen wird.

Nach dem Spiel entschuldigte sich Hulk zwar, gab aber auch dem Schiri eine Mitschuld an der Eskalation. «Ich habe dem Schiedsrichter schon zu Beginn des Spiels gesagt, dass es Ärger geben würde. Er hatte keine Persönlichkeit. Wenn er einen, zwei oder drei Spieler vom Platz stellen muss, dann soll er das tun!

Er hatte Angst, das Finale zu pfeifen», so der Brasilianer. Er ergänzt: «Ich kann mich nicht erinnern, jemals an Gewalttaten in einem Spiel beteiligt gewesen zu sein. Ich werde nicht müde werden, mich zu entschuldigen. Aber wenn man heissblütig ist und sieht, wie ein Mitspieler angegriffen wird, reagiert man automatisch.»

