Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache» Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu 04.09.2025

Vor dem WM-Quali-Kracher gegen den Kosovo redet blue Sport mit dem kosovarischen Internationalen Mirlind Kryeziu über die Brisanz dieses Duells und Doppelbürger Leon Avdullahu, der sich für den Kosovo und gegen die Schweiz entschieden hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zürcher Mirlind Kryeziu ist Nationalspieler des Kosovo.

Im aktuellen Aufgebot fehlt der Innenverteidiger jedoch, da er aktuell vertragslos ist.

Dass das Duell zwischen der Schweiz und dem Kosovo zu einem Spiel mit Freundschaftsspiel-Charakter wird, glaubt er nicht: «Steht man auf dem Platz, will man gewinnen – egal, wer gegenübersteht.» Mehr anzeigen

Ab sofort geht es ans Eingemachte. Am Freitagabend startet das Team von Murat Yakin im Basler St.-Jakob-Park in die WM-Qualifikation 2026.

Und der Auftakt gegen den Kosovo hat es in sich. Eine Auswahl mit diversen Spielern mit Schweizer Bezug oder gar Schweizer Pass wie Lugano-Goalie Amir Saipi, dem Basler Leon Avdullahu, Ex-FCB-Star Edon Zhegrova oder der in Langnau im Emmental geborene Florent Hadergjonaj.

«Das wird kein richtiges Heimspiel für die Schweiz», sagt der ehemalige FCZ-Meisterheld Mirlind Kryeziu. Der 28-jährige Abwehrhüne, kosovarischer Nationalspieler, steht für diesen Zusammenzug nicht im Aufgebot, da er derzeit noch vertragslos ist.

«Das Spiel gegen die Schweiz fühlt sich komisch an»

Schweiz gegen Kosovo sei ein spezielles Länderspiel, sagt Kryeziu, «eines, das sich ein wenig komisch anfühle.» Er selbst war beim allerersten Aufeinandertreffen der beiden Nationen im Letzigrund auf dem Feld, 2:2 endete das Testspiel damals im März 2022.

Seither sind noch zwei Partien in der EM-Quali 2024 dazugekommen, auch diese beiden endeten mit einem «freundschaftlichen» Unentschieden. Hat dieses Spiel aufgrund der vielen Schweiz-Kosovaren oder Kosovo-Schweizern eher Freundschaftsspiel-Charakter? «Nein», sagt der Zürcher, «steht man auf dem Platz, will man gewinnen – egal, wer gegenübersteht.»

Und wer ist Favorit? Kryeziu: «Ich sehe keinen Favoriten. Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Viele Kosovaren wie Vedat Muriqi oder Zhegrova spielen in grossen Ligen. Muriqi zum Beispiel hat am Wochenende gerade gegen Real Madrid getroffen.»

«Ich kann den Entscheid von Leon voll nachvollziehen»

Am meisten zu Reden gab zuletzt der Entscheid von U21-Natispieler Leon Avdullahu, künftig für die kosovarische Auswahl aufzulaufen. Dies, obwohl kürzlich gar eine kleine SFV-Delegation um Trainer Murat Yakin den ehemaligen FCB-Mittelfeldspieler in Hoffenheim besucht hat.

Kryeziu kann Avdullahus Entscheid nachvollziehen. «Ich war vor einigen Jahren in einer ähnlichen Lage und habe mich als Schweizer U21-Spieler für den Kosovo entschieden.» Er sei damals zum Kosovo gewechselt, obwohl dieser noch nicht den Status und die Qualität von heute gehabt habe, wo der Kosovo auch grosse Mannschaften schlagen könne. «Für mich war das ein Herzens-Entscheid.»

«Ich hoffe, dass sich am Ende beide qualifizieren»

Logisch steht er, obwohl derzeit nicht aufgeboten, regelmässig in Kontakt mit seinen Kumpels aus der Nationalmannschaft. «Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, wo wir uns regelmässig schreiben.»

Kryeziu drückt natürlich dem Kosovo die Daumen, träumt er doch auch davon, an der WM 2026 in den USA für sein Land auflaufen zu dürfen. Er sagt: «Ich hoffe, dass sich am Ende der Kosovo und die Schweiz qualifizieren werden.»

Videos aus dem Ressort

Akanji zu seinem Weichsel zu Inter Mailand: «Ich muss Leistung zeigen, damit ich da auf dem Platz stehen kann» Manuel Akanji spielt die aktuelle Saison für Inter Mailand. Die Italiener einigen sich mit Manchester City auf eine leihweise Übernahme des Schweizer Verteidigers bis kommenden Sommer. Am Rande des Vorbereitunscamps auf die kommenden Nati-Spiele spricht der 71-fache Nationalspieler über den Wechsel. 03.09.2025