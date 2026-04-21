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Verletzung am rechten Sprunggelenk Nati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

SDA

21.4.2026 - 14:45

Miro Muheim verletzt sich im Spiel gegen Werder Bremen
Miro Muheim verletzt sich im Spiel gegen Werder Bremen
Keystone

Der Linksverteidiger des Hamburger SV hat sich am rechten Sprunggelenk verletzt und fällt länger aus. Miro Muheim droht aufgrund der Verletzung gar, die WM im Sommer zu verpassen.

Keystone-SDA

21.04.2026, 14:45

21.04.2026, 14:54

Der Klub geht gemäss einer Medienmitteilung davon aus, dass der 28-Jährige in dieser Saison keine Partien mehr bestreiten kann. In der Bundesliga sind noch vier Runden zu spielen – die Hamburger liegen mit fünf Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz auf Rang 14. Muheim ist der HSV-Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten über alle Wettbewerbe hinweg in dieser Saison.

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Damit muss Muheim, der im Nationalteam bisher acht Einsätze absolviert hat, ebenfalls um die Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko bangen. Die Schweizer reisen Anfang Juni ins Basecamp nach San Diego; das erste Spiel findet am 13. Juni gegen Katar statt.

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