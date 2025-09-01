  1. Privatkunden
Zusammenzug in Basel Mission WM 2026 startet: Hier rücken die Nati-Stars ein

Jan Arnet

1.9.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation. Die Nati trifft in ihrer Gruppe auf Kosovo, Slowenien und Schweden.

,

Julian Barnard, Jan Arnet

01.09.2025, 14:47

01.09.2025, 16:03

Das Schweizer Nationalteam bereitet sich ab Montag auf die ersten Spiele der WM-Qualifikation vor. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin versammelt sich zunächst für ein erstes Training in Basel, ehe sie weiter nach Horben im Breisgau reist.

In Deutschland wollen sich die Schweizer dann den letzten Feinschliff für die beiden wichtigen Heimspiele gegen Kosovo und Slowenien holen, die am Freitag und Montag im Basler St. Jakob-Park stattfinden. Der vierte Quali-Gegner der Schweiz ist Schweden.

Nur der Gruppensieger ist fix an der WM 2026 dabei

Die Sieger der zwölf Quali-Gruppen haben ihr WM-Ticket auf sicher. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier am besten klassierten Gruppensieger der Nations League, die sich als Gruppensieger nicht bereits direkt für die WM-Endrunde qualifiziert haben und nicht schon als Gruppenzweite als Play-off-Teilnehmer feststehen, bestreiten im März 2026 die K.o.-Runde mit Halbfinals und Finals.

Der Spielplan der Nati in der WM-Qualifikation

  • 5. September: Schweiz – Kosovo, 20:45 Uhr in Basel
  • 8. September: Schweiz – Slowenien, 20:45 Uhr in Basel
  • 10. Oktober: Schweden – Schweiz, 20:45 Uhr in Solna
  • 13. Oktober: Slowenien – Schweiz, 20:45 Uhr in Ljubljana
  • 15. November: Schweiz - Schweden, 20:45 Uhr in Genf
  • 18. November: Kosovo - Schweiz, 20:45 Uhr in Genf
Fussball-News

Kein Zoff mit FCSG-Coach Maassen. Lausanne-Trainer Peter Zeidler: «Ich habe Enrico zum verdienten Sieg gratuliert»

Kein Zoff mit FCSG-Coach MaassenLausanne-Trainer Peter Zeidler: «Ich habe Enrico zum verdienten Sieg gratuliert»

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start. «Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Nati-Direktor Tami vor WM-Quali-Start«Unsere Gruppe ist sehr stark, es gibt keinen Favoriten»

Kracher-Transfer. Alvyn Sanches: «Ich freue mich extrem auf die Zeit bei YB»

Kracher-TransferAlvyn Sanches: «Ich freue mich extrem auf die Zeit bei YB»

Söldner-Check. Xhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Söldner-CheckXhaka glänzt bei Sunderland-Sieg ++ Vargas doppelter Assistgeber ++ Top-Debüt von Schmidt

Transferticker Deadline Day. Akanji zu Inter ++ YB holt Alvyn Sanches ++ Wende im Embolo-Poker

Transferticker Deadline DayAkanji zu Inter ++ YB holt Alvyn Sanches ++ Wende im Embolo-Poker

Fussball. Reuteler und Andrade treffen

FussballReuteler und Andrade treffen