Die Nati-Stars rücken in Basel ein Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation. 01.09.2025

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation. Die Nati trifft in ihrer Gruppe auf Kosovo, Slowenien und Schweden.

Das Schweizer Nationalteam bereitet sich ab Montag auf die ersten Spiele der WM-Qualifikation vor. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin versammelt sich zunächst für ein erstes Training in Basel, ehe sie weiter nach Horben im Breisgau reist.

In Deutschland wollen sich die Schweizer dann den letzten Feinschliff für die beiden wichtigen Heimspiele gegen Kosovo und Slowenien holen, die am Freitag und Montag im Basler St. Jakob-Park stattfinden. Der vierte Quali-Gegner der Schweiz ist Schweden.

Nur der Gruppensieger ist fix an der WM 2026 dabei

Die Sieger der zwölf Quali-Gruppen haben ihr WM-Ticket auf sicher. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier am besten klassierten Gruppensieger der Nations League, die sich als Gruppensieger nicht bereits direkt für die WM-Endrunde qualifiziert haben und nicht schon als Gruppenzweite als Play-off-Teilnehmer feststehen, bestreiten im März 2026 die K.o.-Runde mit Halbfinals und Finals.