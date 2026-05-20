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Führerschein weg Bayern-Star Musiala verursacht mit 194 km/h auf dem Tacho einen Unfall

dpa

20.5.2026 - 21:54

Jamal Musiala ist nicht nur für die Gegenspieler zu schnell.
Jamal Musiala ist nicht nur für die Gegenspieler zu schnell.
Keystone

Crash bei München, zwei Verletzte und ein prominenter Fahrer: Bayern-Star Jamal Musiala muss nach dem Unfall auf seinen Führerschein verzichten. Was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft.

DPA

20.05.2026, 21:54

Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei München hat Fussball-Nationalspieler Jamal Musiala seinen Führerschein verloren. Das Amtsgericht München habe Ende Januar einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl erlassen wegen gefährlicher Gefährdung des Strassenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die «tz» und der «Münchner Merkur» von Ippen Media berichtet.

Übernehme «selbstverständlich» Verantwortung 

Die «Bild»-Zeitung zitierte den 23-jährigen Bayern-Star: «Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde.» Seine Strafe habe er akzeptiert, sagte der offensive Mittelfeldspieler demnach.

Dem Bericht von Ippen Media zufolge hatte sich der Unfall bereits am 13. April 2025 ereignet, auf der A8 südöstlich von München. «Jamal M.» sei beteiligt gewesen und habe beim Überholen ein Auto auf der rechten Spur übersehen, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Statt der erlaubten 120 Kilometer pro Stunde sei er zum Zeitpunkt der Kollision mit Tempo 194 gefahren. Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin seien leicht bei dem Unfall verletzt worden.

Neuer Führerschein erst im Herbst

Zur Höhe der Geldstrafe machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Mitte Februar sei aber nach der Rechtskraft des Strafbefehls die Fahrerlaubnis entzogen worden. Nach Angaben der Behörde darf ein neuer Führerschein erst neun Monate später beantragt werden, also wohl erst Mitte November.

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