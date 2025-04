Mit diesem Traumtor versetzt Cristiano Ronaldo die Fussball-Welt in Ekstase

Mit diesem Tor verblüfft Cristiano Ronaldo die Fussball-Welt 14.04.2025

Cristiano Ronaldo beweist, dass er auch mit 40 Jahren genau weiss, wo der gegnerische Kasten steht. Mit einem Doppelpack schiesst er Al-Nassr zum Sieg – und lässt die Fans insbesondere mit seinem zweiten Treffer staunen.

Cristiano Ronaldo kann es noch immer. Im Heimspiel gegen Al Riyadh markiert der Portugiese innert acht Minuten zwei Tore und verhilft Al-Nassr so noch zur Wende. Nach dem Ausgleich in der 56. Minute nach Vorarbeit von Sadio Mané schlägt der 40-Jährige in der 64. Minute per herrlicher Direktabnahme gleich nochmals zu und bringt die Fussball-Welt zum Staunen.

«Ronaldos Volley verblüfft die Welt»

Für Ronaldo ist es bereits der 23. Saisontreffer, womit er die Torschützenliste der saudischen Premier League anführt. Schritt für Schritt kommt Ronaldo auch der magischen Marke von 1000 Treffern näher. Nach dem jüngsten Doppelpack steht er bei 933 Toren – und wird von der internationalen Presse gefeiert.

Die spanische «As» schreibt: «Cristiano Ronaldos Volley verblüfft die Welt. Das Tor des Jahres bringt ihn auf 933 Karrieretore. Mit diesem historischen Tor zementiert er seinen Legendenstatus im Fussball.» Die «Marca» lobt: «Ein überragender Cristiano Ronaldo bringt Al-Nassr mit einem traumhaften Doppelpack den Sieg. Nach seinem Ärger über das 0:1 erlebt CR7 einen weiteren denkwürdigen Abend. Es war eine Leistung wie zu besten Zeiten in Europa.» Und in England hält «Daily Mail» fest: «Der 40-Jährige traf mit einem fulminanten Volleyschuss von der Strafraumgrenze ins obere Eck. Das Stadion explodierte dank dieser Szene.»

